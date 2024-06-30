الطالب يجتاز امتحان اليورو بامتياز .. المعجزة يامال يجبر لا فوينتي على مخالفة القانون الألماني!

إسبانيا تنهي مسيرة جورجيا برباعية وتتأهل لربع نهائي اليورو..

لا خوف على فريقك إن كان يمتلك لاعبًا مثل لامين يامال، النجم اليافع، القادم من برشلونة ليكتب التاريخ بأداء مُبهر، في ليلة فوز إسبانيا الكاسح على جورجيا برباعية مقابل هدف، في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويثبت المنتخب الإسباني، بنجومه الشباب، مباراة تلو الأخرى، أنه المرشح الأبرز لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا، بعد التأهل متصدرًا للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، محققًا 9 نقاط، ليواصل عروضه الرائعة باكتساح جورجيا برباعية، ليضرب الماتادور موعدًا مع ألمانيا، مستضيف البطولة، في ربع النهائي.