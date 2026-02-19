قال شيرر لـ Betfair قبل مباراة ديربي شمال لندن هذا الأسبوع ضد توتنهام المتعثر: "بدأت تظهر الشقوق الآن في أرسنال، وأعتقد أن ذلك بسبب تقدمهم 2-0 ثم تعادلهم مع فريق وولفز الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا لا يبشر بالخير. كنت أتوقع ذلك إلى حد كبير. لم أعتقد أبدًا أنهم سيهربون بالفوز. نادرًا ما تفعل الفرق ذلك، خاصةً الفرق التي لم تفز منذ فترة طويلة مثل أرسنال.

"لذلك، من وجهة النظر هذه، أتفهم الأمر وأدركه، لكن هذا سيكون مصدر قلق، وسواء أعجبهم ذلك أم لا، ربما لم يعجب أرسنال أن يتحدث الناس عن فشلهم، وتخليهم عن الفوز، والضغط عليهم. ربما لم يعجبهم ذلك. حسناً، لن يعجبهم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، لأن الضجة ستزداد أكثر.

"سيكون هناك المزيد من ذلك الآن بسبب ما حدث يوم الأربعاء، ويمكنك أن تتخيل مدى ارتفاع الصوت إذا فاز توتنهام عليهم يوم الأحد أيضًا. لكنني أعتقد أنه بالنسبة للمحايدين، هذا أمر رائع. أعتقد أنه سيؤدي إلى سباق على اللقب سيكون مثيرًا من الآن وحتى نهاية الموسم، لكن نعم، ستبدأ في التفكير أكثر في أن هناك تصدعات تظهر في أرسنال، بالتأكيد أكثر مما كنت تفكر فيه من قبل".