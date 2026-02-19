Getty Images Sport
"الشقوق بدأت تظهر الآن!" - آلان شيرر يحذر أرسنال من أن "الضجة ستزداد" بعد تعادل ولفرهامبتون، حيث يواجه فريق ميكيل أرتيتا خطر فقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
أداء أرسنال السيئ
يعاني آرسنال من صعوبات في سباق اللقب في الأسابيع الأخيرة، حيث فاز العملاق اللندني الشمالي في اثنتين فقط من مبارياته السبع الأخيرة. وتعادله 2-2 مع وولفرهامبتون كان آخر ضربة له؛ وهو الآن متقدم بخمس نقاط على مانشستر سيتي لكنه لعب مباراة أكثر. سيتواجه الفريقان المتصدران للجدول في ملعب إتيهاد يوم 18 أبريل، ولم يسبق لميكيل أرتيتا أن قاد فريقه للفوز على أرض بيب جوارديولا، الفائز الدائم باللقب. وحذر شيرر الفريق من أن "الضجيج سيزداد" مع استمرار مشجعي الفريق المنافس في الإصرار على أنهم سيخسرون اللقب مرة أخرى.
تحذير شيرر
قال شيرر لـ Betfair قبل مباراة ديربي شمال لندن هذا الأسبوع ضد توتنهام المتعثر: "بدأت تظهر الشقوق الآن في أرسنال، وأعتقد أن ذلك بسبب تقدمهم 2-0 ثم تعادلهم مع فريق وولفز الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا لا يبشر بالخير. كنت أتوقع ذلك إلى حد كبير. لم أعتقد أبدًا أنهم سيهربون بالفوز. نادرًا ما تفعل الفرق ذلك، خاصةً الفرق التي لم تفز منذ فترة طويلة مثل أرسنال.
"لذلك، من وجهة النظر هذه، أتفهم الأمر وأدركه، لكن هذا سيكون مصدر قلق، وسواء أعجبهم ذلك أم لا، ربما لم يعجب أرسنال أن يتحدث الناس عن فشلهم، وتخليهم عن الفوز، والضغط عليهم. ربما لم يعجبهم ذلك. حسناً، لن يعجبهم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، لأن الضجة ستزداد أكثر.
"سيكون هناك المزيد من ذلك الآن بسبب ما حدث يوم الأربعاء، ويمكنك أن تتخيل مدى ارتفاع الصوت إذا فاز توتنهام عليهم يوم الأحد أيضًا. لكنني أعتقد أنه بالنسبة للمحايدين، هذا أمر رائع. أعتقد أنه سيؤدي إلى سباق على اللقب سيكون مثيرًا من الآن وحتى نهاية الموسم، لكن نعم، ستبدأ في التفكير أكثر في أن هناك تصدعات تظهر في أرسنال، بالتأكيد أكثر مما كنت تفكر فيه من قبل".
"لا يزال في يد أرسنال"
ومع ذلك، يقر شيرر بأن مصير آرسنال لا يزال بين يديه، على الرغم من أن فوز مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة سيجعله يتأخر بفارق نقطتين فقط عن فريق أرتاتا.
وأضاف المهاجم السابق لنيوكاسل: "لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال أيضًا في متناول أرسنال، لأنهم إذا فازوا في كل المباريات، فسوف يفوزون بالدوري. من الناحية الفنية، اللقب في متناول كلا الفريقين، وكان الجميع يتطلع إلى تلك المباراة في ملعب إتيهاد في أبريل. كانت تلك المباراة دائمًا مباراة حاسمة، ومن الواضح أنها كذلك. لكنني أعتقد أنني محق في القول إنهم فازوا في اثنتين فقط من مبارياتهم السبع الأخيرة، وهذا أمر مقلق للغاية.
"بعد ما حصل مساء الأربعاء، أنا أتطلع للمباراة القادمة وأتمنى أن تكون مباراة كبيرة، وهذا ما سيحصل مع ديربي شمال لندن، وهذا بالضبط ما سيحصل في توتنهام، مع وجود مدرب جديد، وإذا جمعنا كل هذا معًا، ستصبح المباراة كبيرة. لقد مررت بهذه الحالة مع بلاكبيرن، وأعرف ما هو الشعور عندما يقول الناس هل سيخسرون المباراة؟
لقد كنت في هذا الموقف عندما كنا متقدمين ثم تعرضنا للهزيمة، لذا أعرف تمامًا ما يشعرون به. أعرف تمامًا ما سيشعر به معسكر مانشستر سيتي من حيث أنهم شاهدوا تلك المباراة الليلة الماضية، وبيب شاهدها ولاعبو سيتي شاهدوها وفكروا "ها نحن ذا، حان وقتنا، دعونا نستغل ذلك في عطلة نهاية الأسبوع". سيتي سيلعب ضد نيوكاسل، الذي سجله في سيتي سيئ للغاية، كما نعلم.
"لذا نعم، ستظل هناك تقلبات وتغيرات من الآن وحتى نهاية الموسم. أعتقد أنه سيكون هناك وقت سيتصدر فيه مانشستر سيتي الترتيب، ووقت سيتصدر فيه أرسنال الترتيب، وأعتقد أن الأمر سيتحدد في تلك المباراة في أبريل. أعتقد أن نتيجة مانشستر سيتي في أنفيلد كانت نقطة تحول في مسيرة سيتي نحو الفوز بالدوري، لأنه لو لم يحققوا ذلك، لكان الوضع مختلفًا تمامًا. لما ضغطوا على أرسنال بهذه القوة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يلعب أرسنال ضد توتنهام هذا الأسبوع قبل مواجهة تشيلسي. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على صدارتهم أم أن الأمر سيتكرر مرة أخرى.
