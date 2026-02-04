Goal.com
مباشر
Grafica Guardiola Manchester CityCalciomercato
أحمد فرهود

من الشريط الأصفر إلى جيش الخلاص والطائر الصغير!.. بيب جوارديولا يرتدي ثوب "السياسي الجريء"

بيب جوارديولا أثبت أنه "مدرب سياسي" بامتياز..

بينما تتركز عيون الملايين على حركة يديه وتعابير وجهه، وهو يعطي التعليمات إلى نجوم فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ يواصل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، إظهار الجانب السياسي والاجتماعي منه بعيدًا عن كرة القدم. 

جوارديولا الذي حقق عشرات الألقاب والجوائز الفردية، في مسيرته التدريبية، رفض أن يكون مجرد "ترس" في آلة الترفيه الرياضي، ليقتحم العالم السياسي والاجتماعي بقوة؛ سواء من خلال التصريحات، أو المشاركة في بعض الفعاليات.

وخلف الألقاب المحلية والقارية والدولية التي يحققها؛ يقف أمامنا رجلًا إنحاز إلى المهمشين والمهاجرين التائهين في عرض البحر، بالإضافة إلى الأطفال العالقين تحت الأنقاض.

ولم يكتفِ جوارديولا بذلك؛ حيث تحدى بعض الحكومات بشكلٍ علني، مؤكدًا أنه سيظل يتحدث حتى يسمع العالم صوته.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ الوجه الآخر لـ"الفيلسوف" بيب جوارديولا، بعيدًا عن عالم الساحرة المستديرة..

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    إقليم كتالونيا.. دعم الاستقلال ومبادرة "الشريط الأصفر"

    يفتخر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا دائمًا، بأنه ابن لإقليم كتالونيا؛ حيث وُلِد بمدينة سانبيدور، في 18 يناير من عام 1971.

    وبناء على ذلك.. دافع جوارديولا لسنواتٍ طويلة على حق "استقلال" كتالونيا عن إسبانيا؛ بل ودعم عملية "الاستفتاء" بخصوص هذا الأمر.

    ويطالب الكتالونيون منذ قرون بـ"الاستقلال" عن إسبانيا، لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية؛ حيث يرون أن إقليمهم يمتلك كل مقاومات الدولة، التي تجعل بقاءه تحت مظلة الحكومة المركزية في مدريد أمرًا غير عادل.

    كما هاجم جوارديولا الحكومة الإسبانية بشكلٍ علني؛ معتبرًا أن البلاد تُعاني من وضع سياسي غير مستدام ديمقراطيًا.

    ولا ننسى أن جوارديولا ارتدى "الشريط الأصفر"، في بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017-2018؛ احتجاجًا على سياسة الحكومة الإسبانية، التي أدت إلى اعتقال الكثير من القادة الكتالونيين وقتها.

    هذا "الشريط الأصفر"؛ أدى إلى فرض الاتحاد الإنجليزي عقوبات على المدير الفني الإسباني، بسبب إدخاله السياسة في الرياضة.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-GALATASARAYAFP

    أزمة اللاجئين.. جوارديولا يدعم منظمات الإنقاذ "ماليًا ومعنويًا"

    يرتبط المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ببعض المنظمات غير الحكومية في بلاده؛ والتي تعمل على إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط.

    ونتذكر أنه في عام 2018؛ قام جوارديولا بدفع 150 ألف يورو من ماله الخاص؛ من أجل إصلاح إحدى سفن الإنقاذ.

    هذه السفينة كانت محتجزة في إيطاليا؛ وبسبب الدعم المالي من جوارديولا، تم إصلاحها والإفراج عنها رسميًا.

    ليس هذا فقط.. المدير الفني الإسباني ظهر في عديد المُناسبات؛ وهو يرتدي قمصانًا عليها شعارات هذه المنظمات، مع التوعية المستمرة بأزمة اللاجئين عبر المؤتمرات الصحفية.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    جيش الخلاص.. عندما أعلن جوارديولا الحرب ضد الفقر والشر

    المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ينخرط أيضًا في قضايا اجتماعية مهمة، في بريطانيا.

    على سبيل المثال.. دعم جوارديولا وبشكلٍ منتظم، بطولة كرة القدم التي نظمها "جيش الخلاص"؛ وذلك للمشردين ومدمني المخدرات المتعافين.

    "جيش الخلاص" هي منظمة تأسست في لندن عام 1865؛ حيث يرتدي المنتسبين لها زيًا موحدًا، وشعارها هو إعلان الحرب ضد الفقر والشر.

    وتعمل هذه المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم؛ ومن مهامها: "توفير مأوى للمشردين، مكافحة الإدمان والإغاثة في الكوارث".

    ولم يكتفِ جوارديولا بالدعم المالي لهذه المنظمة فقط؛ بل شارك في بعض فعاليتها، وتحدث مع المشاركين فيها بشكلٍ شخصي.

  • Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    النزاعات السياسية.. بيب جوارديولا وفلسفة "الطائر الصغير"

    أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بشكلٍ صريح، دعمه للشعب الفلسطيني والسوداني والأوكراني؛ بسبب ما يحدث في البلاد الثلاث، من مآسي إنسانية.

    ووصف جوارديولا ما يحدث في هذه الدول بـ"الإبادة الجماعية"؛ منتقدًا الصمت الدولي، في كل هذه القضايا.

    وتفاعل المدير الفني الإسباني، مع القضية الفلسطينية تحديدًا؛ فلا يُمكن نسيان خطابه الشهير في جامعة مانشستر، بشأن ما يحدُث في غزة.

    كما روى جوارديولا، قصة رمزية عن "الطائر الصغير"، الذي حاول إطفاء حريق غابة بقطرات ماء؛ مؤكدًا أنه رغم كونه مدرب كرة قدم فقط، إلا أنه يرفض الصمت أمام هذه المآسي.

    وشدد المدير الفني الإسباني على أن حديثه عن هذه القضايا؛ هو "اختيار أخلاقي" لا يُمكن أن يتجاهله أبدًا، ولا يوجد تفاوض فيه.

  • GFX Guardiola TrumpGetty/GOAL

    دونالد ترامب.. بيب جوارديولا يقف في وجه الرئيس الأمريكي

    أخيرًا.. وجّه المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا انتقادات علنية، لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك بسبب تعامله مع قضية المهاجرين، في البلاد.

    وانتقد جوارديولا قيام عملاء فيدراليين، بقتل المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ قائلًا: "تخيلوا لو حدث هذا في بريطانيا؟!.. كيف يُمكن الدفاع عن هذا العنف".

    وطالب المدير الفني الإسباني، ترامب بحماية الحياة البشرية؛ مشددًا على أن هذا الأمر، يجب أن يسبق أي أيديولوجيا سياسية.

    ومن هُنا.. أثبت بيب جوارديولا صحة المقولة؛ التي تؤكد أن كرة القدم أصبحت جزءًا من السياسة الآن، ولا يُمكن فصلهما عن بعضهما أبدًا.

كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
مايوركا crest
مايوركا
مايوركا
0