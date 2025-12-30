Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد فرهود

مسؤول شبابي يكذب خالد الثنيان .. ويكشف مفاجآت جديدة في انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال: ما قاله عن الأهلي والنصر غير صحيح!

كواليس جديدة في صفقة حسان تمبكتي المثيرة للجدل..

أشعل فارس العلياني، مسؤول التوثيق بنادي الشباب، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن صفقة انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

تمبكتي البالغ من العمر 26 سنة، انتقل من الشباب إلى الهلال صيف 2023؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2027.

    ماذا حدث لتشتعل صفقة حسان تمبكتي من جديد؟!

    الجدل تجدد في الساعات الماضية، بشأن كواليس صفقة انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، من فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بالتزامن مع الأزمات المالية التي يُعاني منها الليث، مؤخرًا.

    ومع تجدد هذا الجدل؛ خرج رئيس نادي الشباب الأسبق خالد الثنيان بتصريحاتٍ مثيرة، عبر برنامج "أكشن مع وليد".

    الثنيان نفى تلقي الشباب أي عرض من النادي الأهلي، للتعاقد مع تمبكتي صيف عام 2023؛ قائلًا: "أنا كنتُ رئيس الشباب وقتها؛ وقمت ببيع المدافع الدولي، لأعلى عرض مالي".

    وشدد رئيس الشباب الأسبق على أن رغبة اللاعب أيضًا؛ لعبت دورًا كبيرًا في حسم الصفقة، وانتقاله إلى الفريق الهلالي.

  • مسؤول شبابي يكذب خالد الثنيان في صفقة حسان تمبكتي

    وفي هذا السياق.. قام فارس العلياني، مسؤول التوثيق بنادي الشباب؛ بتكذيب رئيس الليث الأسبق خالد الثنيان، بشأن صفقة انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    العلياني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "توضيح.. الأمر الذي لابد أن يعلمه الجميع؛ بأننا لم نعلن عبر موقع الشباب الرسمي أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، بيع عقد تمبكتي إلى الهلال".

    وأشار العلياني إلى أن تصريحات الثنيان عبر برنامج "أكشن مع وليد"؛ تتناقض تمامًا مع اعترافاته السابقة بشأن صفقة المدافع الدولي، والتي قال فيها وقتها إنه تحصل على عروض من النصر والأهلي إلى جانب الزعيم الهلالي.

    وكشف مسؤول التوثيق بنادي الشباب عن أن الثنيان، لم ينظر إلى العروض الأخرى - غير الهلال -؛ والتي تم تقديمها إلى إدارة الليث للتعاقد مع تمبكتي.

    واختتم فارس العلياني توضيحه؛ بالقول: "حتى أن الثنيان؛ لم ينتظر لآخر فترة الانتقالات وقتها، أو وصول أعلى عرض".

    أي أن العلياني يرى بأن خالد الثنيان، كانت لدية نية مبينة لانتقال حسان تمبكتي إلى الهلال؛ وذلك دون أي اعتبار لمصالح نادي الشباب.

    تصريحات خالد الثنيان التي تحدث عنها مسؤول الشباب!

    المثير في الأمر أن خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب الأسبق؛ كان قد ظهر عبر برنامج "في المرمى"، وذلك بعد بيع عقد المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وقتها.. اعترف الثنيان أن الشباب تلقى العديد من العروض - غير الهلال -، للتعاقد مع تمبكتي بشكلٍ رسمي؛ من بينها النصر، وحتى عملاق جدة الأهلي.

    ولفت رئيس الشباب الأسبق إلى أن عرض النصر كان أعلى من الهلال؛ ولكنه وصل بعد الاتفاق مع الزعيم، بشكلٍ رسمي.

    وأعلن خالد الثنيان أن عرض الزعيم الهلال، كان فيه الكثير من المميزات الأخرى غير المالية؛ مثل المساهمة في جلب عقود رعاية إلى الشباب، بالإضافة إلى الاستغناء عن 3 لاعبين على سبيل الإعارة.

    مشوار حسان تمبكتي مع نادي الهلال

    حسان تمبكتي البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الشباب؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2018.

    وخرج تمبكتي من الشباب إلى الوحدة موسم 2019-2020، وذلك على سبيل الإعارة فقط؛ ليرحل نهائيًا إلى الهلال، صيف 2023.

    ومع الهلال.. لعب تمبكتي 79 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا فقط، مع صناعة تمريرتين حاسمتين.

    وتوّج المدافع الدولي بـ4 ألقاب رسمية مع الزعيم الهلالي؛ وهي: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 8 انتصارات مع تعادلين، في 10 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 24.

    * فوز: 19.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 56.

    * أهداف مستقبلة: 23.

