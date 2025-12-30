مسؤول شبابي يكذب خالد الثنيان .. ويكشف مفاجآت جديدة في انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال: ما قاله عن الأهلي والنصر غير صحيح!

وفي هذا السياق.. قام فارس العلياني، مسؤول التوثيق بنادي الشباب؛ بتكذيب رئيس الليث الأسبق خالد الثنيان، بشأن صفقة انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

العلياني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "توضيح.. الأمر الذي لابد أن يعلمه الجميع؛ بأننا لم نعلن عبر موقع الشباب الرسمي أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، بيع عقد تمبكتي إلى الهلال".

وأشار العلياني إلى أن تصريحات الثنيان عبر برنامج "أكشن مع وليد"؛ تتناقض تمامًا مع اعترافاته السابقة بشأن صفقة المدافع الدولي، والتي قال فيها وقتها إنه تحصل على عروض من النصر والأهلي إلى جانب الزعيم الهلالي.

وكشف مسؤول التوثيق بنادي الشباب عن أن الثنيان، لم ينظر إلى العروض الأخرى - غير الهلال -؛ والتي تم تقديمها إلى إدارة الليث للتعاقد مع تمبكتي.

واختتم فارس العلياني توضيحه؛ بالقول: "حتى أن الثنيان؛ لم ينتظر لآخر فترة الانتقالات وقتها، أو وصول أعلى عرض".

أي أن العلياني يرى بأن خالد الثنيان، كانت لدية نية مبينة لانتقال حسان تمبكتي إلى الهلال؛ وذلك دون أي اعتبار لمصالح نادي الشباب.