اتخذنا هذا القرار! .. الشباب يكشف تطورات مهمة عن إصابة عبدالرزاق حمدالله

يعيش النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، موسمًا عصيبًا للغاية في 2025-2026.

موسم حمدالله العصيب؛ يأتي وسط معاناته المستمرة مع الإصابة، إلى جانب الشائعات التي تحيط به.

وشكك البعض في إصابة حمدالله، مع تأكيدات على وجود خلافات بينه وإدارة الشباب؛ بالإضافة إلى عدم رغبة المدير الفني الإسباني للفريق إيمانول ألجواسيل في استمراره، حسب التقارير.