اتخذنا هذا القرار! .. الشباب يكشف تطورات مهمة عن إصابة عبدالرزاق حمدالله

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نادي الشباب شرح الأسباب التي جعلته يوافق على استكمال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، مع منتخب بلاده.
وقال الشباب عن ذلك: "تأتي هذه الخطوة في ظل حصول الفريق على إجازة، ضمن البرنامج الإعدادي المقر مسبقًا، لفترة التوقف الدولي المقبل".
وتابع الليث الشبابي: "هُنا.. رأت إدارة النادي أن الأفضل للاعب؛ هو الاستفادة من المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي يشمل متابعة دقيقة من الجهازين الفني والطبي وتدريبات صباحية ومسائية".
وشدد الشباب على أن معسكر منتخب المغرب؛ سوف يساهم في رفع جاهزية حمدالله البدنية والفنية بشكلٍ كبير، قبل عودته للمشاركة مع الفريق.
واختتم الشباب بيانه بالتأكيد على العلاقة المميزة جدًا بين النادي والمنتخب المغربي؛ حيث يحرص الطرفان على سلامة اللاعب وتجهيزه بالصورة المثلى، من أجل الاستحقاقات القادمة.