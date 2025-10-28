شهدت مباراة فريق الشباب الأول لكرة القدم ضد نادي الزلفي، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من اللقطات "غير الرياضية"؛ التي لا يتمنى أي مشجع أن يشاهدها، سواء تواجد في مدرجات الملعب أو خلف الشاشات.

الشباب فاز (1-0) على الزلفي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وانضم الليث الشبابي في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الهلال والاتحاد".