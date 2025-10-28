فريق الشباب الأول لكرة القدم يعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ويحتل الشباب "المركز الثاني عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، حتى الآن.
واكتفى الشباب بتحقيق فوز وحيد خلال الجولات الست الأولى، من مسابقة دوري روشن السعودي، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين؛ ليحصد 6 نقاط فقط.
الفوز الوحيد للشباب في مسابقة دوري روشن - حتى الآن -؛ جاء ضد نادي الحزم، في الجولة الثانية من عمر المسابقة.
نتائج الشباب في مسابقة دوري روشن 2025-2026:
* الجولة الأولى: الشباب (1-4) الخليج.
* الجولة الثانية: الشباب (1-0) الحزم.
* الجولة الثالثة: الفيحاء (0-0) الشباب.
* الجولة الرابعة: الشباب (1-2) الخلود.
* الجولة الخامسة: الأهلي (1-1) الشباب.
* الجولة السادسة: الشباب (1-1) ضمك.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين.. تخطى الشباب نظيره أبها، في دور الـ32 من عمر المسابقة؛ قبل أن يفوز على نادي الزلفي (1-0) بصعوبة، في ثمن النهائي.
هدف الشباب الوحيد في مرمى الزلفي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الملك؛ جاء عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.