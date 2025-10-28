Shabab Marcelo GroheSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

فيديو | اشتباكات بين ثنائي الشباب .. ومارسيلو جروهي يتسبب في "خناقة شوارع" مع لاعبي الزلفي

مشاهد صادمة في مباراة الشباب والزلفي بكأس الملك..

شهدت مباراة فريق الشباب الأول لكرة القدم ضد نادي الزلفي، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من اللقطات "غير الرياضية"؛ التي لا يتمنى أي مشجع أن يشاهدها، سواء تواجد في مدرجات الملعب أو خلف الشاشات.

الشباب فاز (1-0) على الزلفي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وانضم الليث الشبابي في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الهلال والاتحاد".

  • اشتباكات بين ثنائي نادي الشباب ضد الزلفي

    أولى اللقطات "غير الرياضية" التي شهدتها المباراة، مساء اليوم الثلاثاء؛ جاءت عندما دخل ثنائي نادي الشباب نواف الجليميش وفينسنت سيرو، في مشادة كلامية قوية.

    هذه المشادة الكلامية وقعت؛ بعد هفوة دفاعية كادت أن تؤدي إلى تسجيل الزلفي هدفًا، في شباك الشباب.

    وقتها.. ذهب سيرو إلى الجليميش؛ حيث وجّه بعض الكلمات العنيفة إليه مع دفعه باليد، قبل أن يبتعد عنه.

    لكن.. الجليميش لم يعجبه أسلوب زميله معه؛ حيث كان يسير خلفه من أجل الاعتداء عليه، في مظهر غير رياضي إطلاقًا.

    وتدخل محمد الحربوش، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم - البالغ من العمر 22 سنة -؛ وقام بالإمساك بالجليميش، قبل أن يتوجه إلى سيرو وتتصاعد الأحداث أكثر.

    وبالفعل.. نجح الحربوش في احتواء الأزمة؛ رغم أنه تعرض للدفع أيضًا من الجليميش، ولكنه تعامل مع الواقعة بذكاءٍ كبير.

  • خناقة "شوارع" في مباراة الشباب والزلفي بسبب مارسيلو جروهي

    أما اللقطة الثانية.. جاءت في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة فريق الشباب الأول لكرة القدم ضد نادي الزلفي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    نجوم نادي الزلفي طالبوا بـ"طرد" البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الشباب الحالي ونادي الاتحاد الأسبق؛ من خلال إشهار الكارت الأصفر الثاني له.

    هُنا.. اشتعلت معركة عنيفة للغاية بين نجوم الشباب والزلفي، في منتصف الملعب؛ وذلك تحت أنظار حكم المباراة.

    وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن الأمور في طريقها للهدوء؛ اشتعلت معركة أخرى مع اشتباكات بالأيدي، بين عددٍ من لاعبي الفريقين بالقرب من المرمى.

    وقام جمهور الزلفي الذي حضر المباراة بدوره، برمي بعض المقذوفات على لاعبي الشباب؛ الأمر الذي أغضب البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق العاصمي.

    كاراسكو حمل إحدى المقذوفات؛ حيث رفض إعطاءها إلى حكم المباراة الذي طلبها منه، وذهب بها إلى المراقب.

    مسيرة يانيك كاراسكو مع نادي الشباب منذ صيف 2023

    البلجيكي يانيك كاراسكو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى فريق الشباب الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.

    صفقة كاراسكو كلفت خزينة الشباب، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ15 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الشبابي، والنجم البلجيكي يُعاني من تذبذب في الأداء؛ حيث جاءت أرقامه على النحو التالي:

    * مباريات: 53.

    * مساهمات تهديفية: 33.

    * أهداف: 19.

    * تمريرات حاسمة: 14.

    وفي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سجل كاراسكو 6 أهداف وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    مشوار نادي الشباب في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الشباب الأول لكرة القدم يعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويحتل الشباب "المركز الثاني عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، حتى الآن.

    واكتفى الشباب بتحقيق فوز وحيد خلال الجولات الست الأولى، من مسابقة دوري روشن السعودي، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين؛ ليحصد 6 نقاط فقط.

    الفوز الوحيد للشباب في مسابقة دوري روشن - حتى الآن -؛ جاء ضد نادي الحزم، في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

    نتائج الشباب في مسابقة دوري روشن 2025-2026:

    * الجولة الأولى: الشباب (1-4) الخليج.

    * الجولة الثانية: الشباب (1-0) الحزم.

    * الجولة الثالثة: الفيحاء (0-0) الشباب.

    * الجولة الرابعة: الشباب (1-2) الخلود.

    * الجولة الخامسة: الأهلي (1-1) الشباب.

    * الجولة السادسة: الشباب (1-1) ضمك.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين.. تخطى الشباب نظيره أبها، في دور الـ32 من عمر المسابقة؛ قبل أن يفوز على نادي الزلفي (1-0) بصعوبة، في ثمن النهائي.

    هدف الشباب الوحيد في مرمى الزلفي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الملك؛ جاء عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو من "ركلة جزاء"، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

