السيد جيم راتكليف "يُذكّر بمسؤولياته" من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تصريحاته المعادية للهجرة
الاتحاد الإنجليزي يتدخل مع راتكليف
وفقًا لـ Sky News، تحدث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع راتكليف وذكّره بمسؤولياته كمشارك في كرة القدم الإنجليزية، بعد أن ادعى في تصريحات له لنفس المحطة التلفزيونية أن "المملكة المتحدة قد استُعمرت من قبل المهاجرين".
وكان قد قال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين". "أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال. لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
أثارت هذه التعليقات ردود فعل عنيفة، بما في ذلك رسالة إدانة من منظمة Kick It Out، وهي منظمة خيرية مناهضة للعنصرية. ومع ذلك، اكتفت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتذكير راتكليف بأنه يجب أن يضع في اعتباره مسؤولياته الكروية، بدلاً من معاقبة الملياردير أو النادي.
كابوس العلاقات العامة لراتكليف
أثارت تعليقات راتكليف موجة من الاستياء، ودعاه رئيس الوزراء كير ستارمر إلى الاعتذار، وكتب على X: "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع.
يجب على جيم راتكليف أن يعتذر".
ووصفت راشيل ريفز، وزيرة المالية، التعليقات بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
اعتذر راتكليف في النهاية، إلى حد ما، وأصدر بيانًا جاء فيه: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلقهم".
كارريك يدلي برأيه
سُئل مايكل كاريك، المدير المؤقت لمانشستر يونايتد، عن تعليقات راتكليف في مؤتمره الصحفي الأخير يوم الجمعة.
وقال: "لقد أدلى السير جيم بتصريح، ثم أدلى النادي بتصريح. ليس من حقي أن أضيف شيئًا إلى ذلك. ما يمكنني قوله هو أنني في هذا النادي منذ سنوات عديدة، ونحن نحدث تأثيرًا كبيرًا على الصعيد العالمي، بأي شكل من الأشكال، ونحن مسؤولون عن ذلك. بصفتي لاعبًا وعضوًا في الطاقم الفني ومشجعًا، أعتقد أننا فخورون حقًا بالبيئة والثقافة التي نتمتع بها في النادي. المساواة والتنوع واحترام بعضنا البعض هو ما نحاول تحقيقه كل يوم. لقد سافرت حول العالم وأعرف ما يعنيه هذا النادي لكثير من الناس. نحن ندرك تمامًا المسؤولية التي تقع على عاتقنا ونحاول تنفيذها كل يوم".
عندما سُئل عما إذا كانت تعليقاته قد تؤثر على الفريق، لم يبدِ كاريك قلقًا، وأضاف: "لدينا مجموعة قوية حقًا. اللاعبون والموظفون داخل النادي وخارجه. نحن نتحدث دائمًا مع بعضنا البعض. اللاعبون في حالة معنوية جيدة حقًا. لقد أخذنا نفسًا عميقًا، وعادنا ونركز على ما هو قادم. نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض. جزء من الانتماء لهذا النادي [هو أننا] نفهم ما هو عليه الوضع على الصعيد العالمي. لا يمكنني التحدث إلا من واقع تجربتي الشخصية، وأنا فخور حقًا بجميع الخلفيات المختلفة."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيخوض مانشستر يونايتد مباراته التالية مساء الاثنين، عندما يزور إيفرتون. ويحتل فريق كاريك المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل لقاءه مع مدربه القديم ديفيد مويس.
وهو متحمس لمواجهة مدرب مانشستر يونايتد السابق، مضيفًا: "من الصعب اللعب ضد فرق ديفيد. إنه مدرب جيد للغاية – بفضل خبرته، فهو يعرف ما يتطلبه النجاح في هذا الدوري. إنه تحدٍ جديد لنا ونحن نتطلع إليه. كان لدينا الكثير من الوقت للتحضير له. سيتطلب الأمر الكثير. أعلم أنه ملعب جديد، لكن تاريخياً كان اللعب في إيفرتون صعباً دائماً. الأجواء التي يخلقها مشجعوهم هي دائماً من أصعب الأجواء التي لعبت فيها، لذا نحن ندرك ذلك. نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا. لدينا أمور يجب تحسينها، لكن لدينا قاعدة جيدة وأساس جيد للمضي قدماً. لدينا روح جيدة وسنستفيد من كل ذلك تقريباً ليلة الاثنين".
