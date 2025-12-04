بدأت بالسياسة ووصلت إلى واقعة الصلاة والقرار التربوي! .. كأس العرب يعيد إلينا "مسلسل مناكفات" عمر السومة مع منتخب سوريا

يقول الشاعر والأديب العربي أبو الطيب المتنبي "ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركهُ تجري الرّياح بما لا تشتهي السفنُ"؛ في إشارة إلى أن رغبات الإنسان وأمانيه قد لا تتحقق دائمًا، وسط تقلبات الحياة المستمرة.

وإذا نظرنا إلى مسيرة الأسطورة السورية عمر السومة، المهاجم التاريخي الأسبق لعملاق جدة الأهلي ونادي الحزم حاليًا، مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم؛ سنجد أنها أقل بكثير مما كان يتمناه اللاعب وعشاقه، وكذلك الاتحاد المحلي للعبة.

مسيرة السومة مع المنتخب السوري، شهدت تقلبات عديدة للغاية، منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا؛ أي على مدار أكثر من 13 سنة كاملة.

آخر حلقات مسيرة السومة المُتقلبة مع منتخب سوريا، حتى الآن على الأقل؛ كانت في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

منتخب سوريا الأول لكرة القدم يُشارك في بطولة كأس العرب 2025، ضمن منافسات "المجموعة الأولى"؛ التي تضم قطر - صاحبة الأرض والجمهور -، بالإضافة إلى تونس وفلسطين.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز حلقات مسلسل مسيرة السومة المُتقلبة مع منتخب سوريا؛ منذ بدايتها وحتى الوصول لأزمة كأس العرب 2025، مع تهديد اللاعب بالتعرض إلى "عقوبات تربوية"..