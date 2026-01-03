السودان ضد السنغال | رقم ماني أطفأ حماسهم ولكن "عامر" أملكم يا صقور الجديان .. وميندي يعمق جراح الأهلي!

قدّم المنتخب السوداني انطلاقة قوية في اللقاء، دخل بها المواجهة دون رهبة، وفرض أسلوبه في الدقائق الأولى، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والضغط العالي والالتحامات القوية، ليعكس روحًا قتالية واضحة ورغبة حقيقية في مقارعة أحد أقوى منتخبات القارة.

ونجح اللاعبون السودانيون في مجاراة الإيقاع البدني والفني للمباراة، وهددوا مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، مؤكدين أنهم حضروا للمنافسة لا لمجرد المشاركة.

في المقابل، أظهر المنتخب السنغالي شخصيته الكبيرة وخبرته في التعامل مع مثل هذه المواجهات، حيث امتص حماس المنتخب السوداني تدريجيًا، قبل أن يفرض سيطرته بفضل الجودة الفردية العالية لعناصره، إلى جانب التنظيم الجماعي والانضباط التكتيكي.

ومع مرور الوقت، نجح أسود التيرانجا في استغلال المساحات وتحويل التفوق الفني إلى فرص حقيقية، لترجمتها على أرض الملعب وقلب موازين اللقاء، مؤكّدين الفوارق الفنية والخبرة التي صنعت الفارق في لحظات الحسم.