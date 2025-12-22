أسدل الستار على ليلة كروية صاخبة في الأول بارك بالمملكة العربية السعودية بتتويج نابولي بطلاً لكأس السوبر، لكن القصة لم تنتهِ عند حدود التتويج الجماعي ورفع الكأس الذي أذيع حصريًا عبر تطبيق "ثمانية".

فبينما كان ديفيد نيريس يغادر أرض الملعب بعد أداءٍ بطولي، كان يترك خلفه ما هو أكثر من مجرد هدفين وحسم للقب؛ لقد ترك عريضة دعوى فنية موجهة مباشرة إلى ريو دي جانيرو، وتحديداً إلى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي.

نيريس، الذي عاش فترات من التخبط وعدم الاستقرار، اختار التوقيت المثالي للانتفاضة، فمع معاناة أعمدة السامبا الهجومية وتحديداً ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو سواء بسبب تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد أو تذبذب المستوى الفني، بات الباب موارباً أمام وجه جديد لقلب الموازين، ولم يكتفِ نيريس بطرق الباب فحسب، بل حطمه بأداء استثنائي يليق بالمباراة النهائية.