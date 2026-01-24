"لا أستطيع الجزم بذلك، لكن تقديري الشخصي هو أن ثلاثة لاعبين من فريقنا تعرضوا للتسمم"، قال السنغالي المولود في كولونيا في مقابلة مع Sportdigital.
"ثلاثة لاعبين تعرضوا للتسمم من قبلنا" .. لاعب السنغال يخرج باتهامات خطيرة عن نهائي كأس إفريقيا ضد المغرب
أوقات عصيبة قبل خوض النهائي
"لم يكن الأمر مجرد تسمم غذائي عادي. فقد انهار ثلاثة لاعبين. كان ذلك أمرًا مخيفًا للغاية"، قال جاكوبس مؤكدًا: "لا أريد أن ألوم أحدًا، لكن هذا لم يكن بالتأكيد مصادفة".
كان كل من كريبين دياتا، الذي كان من المفترض أن يكون في التشكيلة الأساسية للسنغال، وأوسينو نيانج قد غابا عن المباراة لأسباب صحية. اضطر نيانج إلى مغادرة الملعب أثناء الإحماء محاطًا بزملائه في الفريق. وفي الشوط الأول، انهار بابي ماتار سار، وفقًا لجاكوبس. واضطر اللاعبون الثلاثة إلى البقاء في المستشفى طوال الليل.
- Getty Images
فضيحة تلقي بظلالها على نهائي كأس الأمم الأفريقية
كانت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب حدثًا لا يُفوت، حيث وقعت العديد من الحوادث أثناء مواجهة الفريقين في ملعب الأمير مولاي عبد الله.
غادر لاعبو السنغال الملعب عندما منح الحكم جان جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب في الرمق الأخير من المباراة، حيث غضب المدرب بابي ثياو بعد أن ألغى الحكم هدفًا لفريقه قبل لحظات من اتخاذ هذا القرار. بقي نجم ليفربول السابق ساديو ماني في مكانه وحاول تشجيع زملائه على العودة إلى الملعب، وفي النهاية، بعد تأخير دام حوالي 17 دقيقة، عادوا.
سدد براهيم دياز ركلة الجزاء للمغرب، لكن محاولته بنمط "بانينكا" سهلت على الحارس إدوارد ميندي التصدي، قبل أن يطلق ندالا صافرته معلناً نهاية المباراة.
سجل بابي جايي هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود السنغال إلى رفع الكأس، لكن المشاهد الفوضوية استمرت بعد المباراة، حيث تعرض كل من ثياو ومدرب المغرب وليد الركراكي لانتقادات من الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.
حقيقة وفاة فرد أمن
علقت مصلحة الأمن الوطني المغربية على ما تم رصده من تدوينات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، تزعم "تسجيل حالة وفاة نتيجة اعتداء إجرامي" كان ضحيته أحد الأفراد في شركات الأمن الخاص، أو كما روج البعض "أحد المكلفين بجمع الكرات"، وذلك داخل فضاء ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وفي هذا الصدد، شددت المديرية في بيانها التوضيحي على أن مصالحها الميدانية "لم تسجل أي حالة وفاة" سواء في صفوف القوات العمومية أو عناصر الأمن الخاص أو الجمهور، مؤكدة بشكل قاطع أنه "لم يتم فتح أي إجراءات للمعاينة" لجثة أي شخص يشتبه في وفاته بسبب أحداث الشغب.
ولم تكتفِ المؤسسة الأمنية بالنفي المجرد، بل عززت موقفها بالإشارة إلى أنها قامت بـ "مراجعة مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية المعنية"، لتخلص النتائج إلى "دحض المزاعم المتداولة" جملة وتفصيلاً، مبينة أن تلك الإشاعات حاولت استغلال التوترات المحدودة التي حدثت جراء محاولات اقتحام الملعب لزرع الفتنة، إلا أن "المعطيات الرسمية الموثقة" تكذب وجود أي ضحية في الأرواح خلال هذا العرس الكروي القاري.
- AFP
تصعيد مغربي
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تصعيد الموقف رسمياً باللجوء إلى الهيئات القانونية لدى الاتحادين الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف"، للبت في الأحداث المثيرة للجدل والفوضى غير المسبوقة التي رافقت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، والذي انتهى بتتويج السنغال بهدف نظيف على حساب البلد المنظم.
وأشار البيان المغربي بلهجة شديدة إلى أن "انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي" المؤقت من أرضية الميدان احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء -أكد المختصون صحتها- قبل عودتهم لاستكمال اللعب، قد "أثر بشكل جوهري وكبير على السير الطبيعي للمباراة وشتت تركيز اللاعبين"، مما يستوجب تحركاً قانونياً لإنصاف الطرف المتضرر.
وفي ختام بيانها، حرصت الجامعة على توجيه تحية شكر وامتنان للجماهير المغربية الوفية التي ساندت "أسود الأطلس" بحماس منقطع النظير طوال البطولة، رغم مرارة ضياع حلم معانقة اللقب القاري الثاني الغائب عن الخزائن المغربية منذ نسخة إثيوبيا 1976.