"فلنخسر كالرجال".. نجم السنغال السابق يكشف كواليس حديثه مع ماني وقت الانسحاب!
فوضى على خط التماس مع أمر ثياو بالانسحاب
جاءت هذه الكشوفات بعد نهائي اتسم بالجدل. فازت السنغال في النهاية باللقب بفوزها 1-0 على المغرب في 18 يناير، لكن المباراة كادت أن تنتهي قبل الأوان. غاضبًا من ركلة جزاء تم منحها لفريق أسود الأطلس في الوقت المحتسب بدل الضائع، أمر المدرب بابي ثياو لاعبيه بمغادرة الملعب. وبينما كان الفريق يتجه إلى غرف تغيير الملابس، سادت حالة من الفوضى في المنطقة الفنية.
تدخل نيانج، الذي كان حاضراً على خط التماس، للتحدث مع ماني، ووصف اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً تفاصيل المحادثة على قناة Canal+ Afrique يوم الاثنين. "عندما بدأ اللاعبون في مغادرة الملعب، بدت على وجهه نظرة شك، لم يكن يفهم ما الذي يحدث"، أوضح نيانج رد فعل مهاجم النصر. "في تلك اللحظة، كنت قريبًا من خط التماس. نظر إليّ وقال: 'ماماد، ماذا أفعل؟'".
"الجواب موجود بداخلك"
وإدراكًا منه أن المهاجم كان مترددًا بين ولائه لمدربه ومسؤوليته تجاه البطولة، قدم المهاجم المتقاعد نصيحة له. وبينما كان ماني يبحث عن الدعم، أصر لاعب فنربخشة السابق على أن البقاء على أرض الملعب هو الخيار الوحيد الممكن.
وقال نيانج للمذيع: "أردت أن أخبره أن الإجابة موجودة بداخله. لكنه كان يريد فقط الحصول على الدعم. قلت له بسرعة: 'يجب ألا تغادر الملعب، نحن نرى كل ما يحدث، وأتفهم أن هناك غضبًا وإحباطًا، لكن عليك إنهاء هذه المباراة، فربما تكون هذه آخر بطولة كأس الأمم الأفريقية لك ولا يمكنك الخروج بهذه الطريقة. إذا كان علينا أن نخسر، فسنخسر، لكن ليس بهذه الطريقة، سنخسر كرجال".
لم تكن هذه التدخلات جهوداً فردية. فقد اقترب الحاجي ضيوف وكلود لو روي أيضاً من خط التماس لحث اللاعبين على إعادة النظر في قرارهم. لكن المحادثة مع القائد كانت حاسمة.
تجنب أخطاء عام 2004
بالنسبة للاعب مارسيليا السابق، جاءت هذه التدخلات من واقع خبرته. فقد استشهد بحادثة مماثلة من أيام لعبه في عام 2004، خلال مباراة ربع النهائي ضد تونس، حيث فكر الفريق في الانسحاب. وبعد أن تجنب هذا الخطأ في الماضي، كان حريصًا على ضمان ألا تلطخ الجيل الحالي إرثه.
وتابع المهاجم المتقاعد: "كان هناك الكثير من الاضطراب. كان كلود على حافة الملعب أيضاً، ورأى أن الأمور كانت تخرج عن السيطرة. نحن الذين لدينا هذا الرأي وهذه الخبرة، في عام 2004، أردنا مغادرة الملعب ولحسن الحظ لم نفعل ذلك لأننا كنا سنواجه الكثير من المشاكل. أردت، في مرحلة ما، أن يتنفس الجميع، وكان ساديو هو الشخص الأنسب لإعادة المجموعة إلى رشدها، نظراً لجاذبيته ولأن الجميع يستمعون إليه. كان عليه أن يتحمل هذه المسؤولية، وهو ما فعله. كان عليه أن يتدخل في تلك اللحظة".
دياز يخطئ ويتيح لجاي فرصة التميز
بعد المناقشات، نجح ماني في حشد زملائه للعودة إلى الملعب. وقد ثبتت صحة هذا القرار عندما أضاع المغربي براهيم دياز ركلة الجزاء التالية، بعد أن حاول تنفيذ ركلة "بانينكا" لكنه أخطأ في التسديد. أدى هذا الخطأ إلى دخول المباراة في الوقت الإضافي، حيث سجل باب جاي هدفاً رائعاً ليضمن اللقب.
وفي معرض حديثه عن الاحتفالات في القصر الرئاسي، أشار نيانج إلى أن نجم ليفربول السابق اقترب منه لتقديم الشكر. وأضاف نيانج: "جاء ليشكرني على مجيئي للتحدث معه، لكنني قلت له: 'لا تشكرني لأنك كنت تعرف الإجابة بالفعل'". "نظرًا لأنه شخص جماعي للغاية، كان مترددًا بين اتباع مجموعته ومدربه، أو تحمل مسؤولياته وإخبار المجموعة بالبقاء، وهذا ما فعله".
