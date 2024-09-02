السعودية 2034: 15 ملعبًا أيقونيًا في 5 مدن مضيفة تأمل في استضافة كأس العالم لكرة القدم في غضون 10 سنوات.

قدَّمت المملكة العربية السعودية عرضًا جريئًا ومثيرًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

بعد أن تقرَّر استضافة البطولة في أمريكا الشمالية عام 2026، ثمّ في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا عام 2030، تسعى السعودية لتحقيق إنجاز تاريخي بأن تُصبح أول دولة مُنفردة تستضيف كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 فريقًا في عام 2034.

بعض الملاعب موجودة بالفعل وسيتم تجديدها؛ وبعضها قيد الإنشاء حاليًا؛ وأخرى لا تزال ضمن الخطط المستقبلية. يتماشى هذا مع الطلب الكبير على المزيد من المرافق الرياضية والترفيهية من جيل شاب مهووس بكرة القدم، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الأحداث الرياضية الكبرى التي تُنظم في السعودية الآن وفي المستقبل. كل هذه العوامل تجعل استضافة كأس العالم لكرة القدم هدفًا طبيعيًا لدولة تبني لنفسها مستقبلًا جديدًا ومثيرًا بكل ما في الكلمة من معنى.

تم وصفه كأحد أسرع القصص نموًا وأكثرها إثارة في عالم كرة القدم، تأخذكم "Goal" في جولة لكل ملعب مخطط له لاستضافة النسخة الـ25 من كأس العالم لكرة القدم FIFA World Cup(™)، حيث يتوقع أن تتنافس البرازيل، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا وفرنسا على شرف استضافة أكبر بطولة رياضية في العالم.