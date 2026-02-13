السعودية "لم تكن ما كنت أبحث عنه" - أيمريك لابورت يشرح رحيله الدرامي في اللحظة الأخيرة عن نادي النصر، بينما يشرح مدافع نادي أتلتيك كلوب سبب رفضه عرض مرسيليا

قضى المدافع البالغ من العمر 31 عامًا خمس سنوات حافلة بالبطولات في مانشستر سيتي قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط في عام 2023. ومع ذلك، على الرغم من بريق وروعة اللعب إلى جانب لاعبين من أمثال كريستيانو رونالدو، أدرك المدافع في وقت مبكر أن البيئة لم تكن مناسبة تمامًا. وفي حديثه عن رحيله، اعترف لابورت أنه حتى خلال عامه الأول، كان قد أعرب عن نيته في العودة إلى سان ماميس كهدفه الأساسي.

أدى تركيز النصر على المكاسب المالية إلى تعقيد المفاوضات، كما أدى خطأ في الأوراق في اللحظة الأخيرة من جانب الجانب السعودي إلى إلغاء الصفقة في البداية في يوم الموعد النهائي، مما تطلب تقديم استئناف إلى الفيفا لتمرير الصفقة في النهاية، مما أدى إلى ارتياح لابورت.

وقال لـ RMC Sport: "لم أقل هذا من قبل، لكن منذ السنة الأولى في السعودية أدركت أن هذا ليس ما كنت أبحث عنه". "تحدثت مع النادي عن هذا الأمر منذ السنة الأولى، وطلبوا مني التحلي بالصبر. بقي الوضع على ما هو عليه، واجهت بعض المشاكل هناك، لم تكن خطيرة، لكننا لم نكن نعرف كيف نتعامل معها. قررنا عدم الاستمرار للعام الثالث. كان هناك أيضًا الجانب العائلي الذي كان مهمًا بالنسبة لي".