رغم "0 البطولات الرسمية" .. السعودية تكافئ كريستيانو رونالدو في عقده الجديد مع النصر

قصة رونالدو مع نادي النصر مستمرة..

خطف الأسطورة كريستيانو رونالدو الأضواء، مساء اليوم الخميس؛ بعد الإعلان الرسمي عن تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025.

النصر أعلن في بيانٍ رسمي مساء اليوم، تجديد عقد رونالدو البالغ من العمر 40 سنة؛ لمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.

وقتها.. سيكون الأسطورة البرتغالية قد أكمل عامه الثاني والأربعين، مع قضاء 4 سنواتٍ ونصف في صفوف الفريق النصراوي؛ الذي انضم إليه في يناير 2023، عقب فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.