"لبت طلب مصر لإنقاذ الموقف ولكن!" .. السعودية تدخلت لحل أزمة الأهلي والزمالك المشتعلة

أزمة كبرى تضرب الكرة المصرية..

تشهد الكرة المصرية أزمة كبيرة للغاية حاليًا؛ على خلفية مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، في الدوري المحلي.

الأهلي والزمالك كانا من المقرر أن يتقابلا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ويلعب الدوري المصري بـ"نظام استثنائي"، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تنافس 18 ناديًا من دور واحد في المرحلة الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصعد أصحاب المراكز التسعة الأولى، للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز؛ بينما الأندية من المركز العاشر وحتى الـ18، يتصارعون فيما بينهم لتفادي الهبوط.