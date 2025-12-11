السعودية وفلسطين | تحية لـ"الفدائي" الذي فضح ضعف هيرفي رينارد .. وأعيدوا منتخب الهلال للتخلص من "الملل الكروي"

كرة القدم لعبة قاسية للغاية؛ حيث كثيرًا ما تُقدم للجماهير، سيناريوهات من الصعب تقبلها بسهولة.

أحد هذه السيناريوهات عاشها منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، ضد نظيره السعودي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

نعم.. الفلسطينيون قدّموا مستوياتٍ رائعة، بل أنهم كانوا في طريقهم لإيصال المباراة إلى "ركلات الجزاء"؛ لولا الهدف السعودي القاتل، في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وتقدّم منتخب السعودية أولًا، بهدف سجله فراس البريكان من "ركلة جزاء" في الدقيقة 58؛ قبل أن يُعدل الهداف الفلسطيني عدي الدباغ النتيجة، في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 115 أو العاشرة من الشوط الإضافي الثاني؛ سجل محمد كنو هدف الانتصار للمنتخب السعودي، ضد نظيره الفلسطيني.

وبهذه النتيجة.. يودع المنتخب الفلسطيني البطولة العربية، بعد مستوياتٍ أكثر من رائعة؛ بينما ينتظر السعوديون الفائز من مباراة الأردن والعراق، في دور نصف النهائي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد الفوز السعودي الصعب على منتخب فلسطين، مساء اليوم الخميس..