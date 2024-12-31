"توني كروس يظهر بقميص السعودية وماذا أفادك الاحتراف يا الصحفي!" .. شجاعة عمان تسقط طمع رينارد في "خليجي 26"

السعودية تودع حلم التتويج بلقب كأس الخليج..

سيتذكر السعوديون كأس الخليج "السادسة والعشرون" كثيرًا؛ باعتبارها واحدة من أسهل البطولات التي خسرها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تاريخه.

السعودية بدأت بطولة "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025، بشكل سيئ للغاية؛ ولكنها عادت تدريجيًا وبقوة، حتى أصبحت المرشحة الأول للقب.

ووصل الأخضر السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج "السادسة والعشرون"، بعد الهزيمة من البحرين ثم الفوز على اليمن والعراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية؛ ليواجه عمان في نصف النهائي، مساء اليوم الثلاثاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ظروف عمان الصعبة، بفقدانها الكثير من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقاف، بالإضافة إلى طرد لاعبها المنذر العلوي في الدقيقة 34 من عمر المباراة؛ جعل الطريق مفتوحًا أمام السعودية؛ من أجل التأهل إلى المشهد الختامي للبطولة.

لكن ما حدث عكس ذلك تمامًا؛ حيث خسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم (1-2)، ليودع كأس الخليج "السادسة والعشرون" رسميًا، وتتأهل عمان إلى المباراة النهائية.

عمان سجلت هدفين متتاليين، عن طريق أرشد العلوي وعلي البوسعيدي في الدقيقتين 74 و85 - على التوالي -، قبل أن يقلل محمد كنو النتيجة للسعوديين، في الدقيقة 87.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز عمان على السعودية مساء اليوم الثلاثاء، وتأهلها إلى المباراة النهائية من بطولة "خليجي 26"..