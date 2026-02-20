انتخابات، خيانة زوجية واللجوء للسعودية.. عندما حوّلت الأقلام والأفواه "شتاء ليونيل ميسي" إلى أيام حارقة

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي كتب تاريخه الكروي، مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل أن يضطر للرحيل في صيف 2021، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي؛ أصبح الاسم الأكثر تداولًا حاليًا، داخل النادي.

أساسًا.. اسم ميسي لا يُفارق برشلونة أبدًا، باعتباره الأسطورة الحية للنادي؛ إلا أنه زاد في هذه الأيام كثيرًا، بالتزامن مع انتخابات مجلس الإدارة المقررة في شهر مارس 2026.

وجميع منافسي جوان لابورتا، على كرسي رئاسة برشلونة، يستخدمون اسم ميسي حاليًا في حملاتهم الانتخابية؛ وسط وعود بإعادته إلى النادي مرة أخرى، سواء كـ"لاعب" أو لمساعدة العملاق الكتالوني "إداريًا واقتصاديًا".

واستخدام اسم ميسي ضد لابورتا - المرشح الأقوى للفوز في الانتخابات -، مفهومًا للجميع في الحقيقة؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: لابورتا هو الرئيس الذي رحل ميسي في عهده؛ صيف عام 2021.

* ثانيًا: العلاقة السيئة بين ميسي ولابورتا؛ حيث يتهم الأسطورة الأرجنتينية الأخير، بخداعه.

* ثالثًا: صعوبة عودة ميسي إلى برشلونة بأي شكلٍ كان؛ إذا كان لابورتا رئيسًا.

وقام لابورتا بتقديم وعد إلى ميسي، بتجديد عقده مع برشلونة، فور عودته لرئاسة النادي في 2021؛ قبل أن يتراجع عن ذلك، ويقرر ترك اللاعب يرحل مجانًا.

وبالتالي.. أصبح اسم الأسطورة الأرجنتينية؛ هو "السلاح الفتاك" في يد منافسي لابورتا في الانتخابات، خاصة أن الأخير قرر أن يخوض المنافسة بشكلٍ رسمي.