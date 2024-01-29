السعودية أم إنجلترا؟ وجهات محتملة لفيكتور أوسيمين عقب حرب التصريحات الأخيرة!

من الفريق الأنسب لنجم نابولى؟

يواصل فيكتور أوسيمين، نجم فريق نابولي تألقه في ملاعب كرة القدم ويتوقع أن ينتقل إلى أحد الأندية الكبرى في الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم تجديد فيكتور أوسيمين، أخيرًا عقده مع نابولي في ديسمبر الماضي حتى عام 2026 بعد مفاوضات كثيرة إلا أن الجميع يعلم أن أوسيمين يريد الرحيل عن النادى الإيطالي، وكان الخلاف بين اللاعب والنادى والذي أدى إلى تأجيل تجديد العقد عدة مرات هو قيمة الشرط الجزائي والذي يبلغ حاليًا حوالي 130 مليون يورو.

واعترف أوسيمين، هذا الأسبوع أنه اتخذ قراره بشأن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل فمن هو؟، وقال رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان وفرق الدوري الإنجليزي، مهتمون بالتعاقد مع النجم النيجيري ولكن من منهم سيكون الأنسب؟.

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ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى جميع الخيارات المتاحة أمام أوسيمين، على النحو التالي:-