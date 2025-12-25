"يريد استكمال مسيرته في السعودية" .. نجم ريال مدريد يصدم إدارة فلورنتينو بيريز ويحدد مستقبله

لم ينتهِ الأمر هُنا.. شبكة "ESPN" أكدت مساء يوم الخميس، أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، مُستعدة لتقديم عرض جديد إلى قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر؛ لضمان بقائه مع الفريق الأول لكرة القدم، لفترةٍ أخرى.
وأوضحت الشبكة أن رغبة ريال مدريد، في تجديد عقد روديجر البالغ من العمر 32 سنة؛ تأتي في ظل اقتراب رحيل المدافع النمساوي دافيد ألابا، والإصابات المتكررة للنجم البرازيلي إيدير ميليتاو.
وشددت الشبكة على أن العقبة الوحيدة أمام العملاق الإسباني، لتجديد عقد المدافع الألماني؛ هي رغبة الأخير في الانتقال إلى الملاعب السعودية، مثلما ذكرنا.
وإلى جانب محاولات التجديد مع روديجر؛ وضع نادي ريال مدريد التعاقد مع قلبي دفاع، على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي القادم.
كما ينظر المسؤولون في الميرينجي، إلى "الفئات السنية" عن كثب؛ في محاولة لاكتشاف بعض الأسماء الدفاعية، التي يُمكن تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.