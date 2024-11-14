السعودية ضد أستراليا | احذر يا رينارد من التأهل "عبر النافذة" .. وسعود عبدالحميد يستحق فرصة يا رانييري!

السعودية تتعادل سلبيًا مع أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026..

السعودية أفضل ولكن! .. هكذا سجلت عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، التعادل السلبي الذي آلت إليه مباراة أستراليا والسعودية، على ملعب ريكتانجولار في ملبورن، ضمن حساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورفع المنتخبان السعودي والأسترالي، رصيدهما إلى 6 نقاط من 5 مباريات، فيما حافظت أستراليا على وصافة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن الأخضر الذي حل ثالثًا في المجموعة.

وخاض المنتخب السعودي مباراته الأولى مع هيرفي رينارد، العائد لقيادة الأخضر في ولايته الثانية، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تمت إقالته، بعد 4 مباريات في التصفيات، شهدت تعادلين مع إندونيسيا (1-1) والبحرين دون أهداف، وفوزًا على الصين (2-1) وخسارة أمام اليابان (0-2).

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وكاد سلطان الغنام أن يكسر حالة الصمت التهديفي بهدف قاتل في الدقيقة 90+5، بعد استغلال كرة عرضية وارتداد الكرة، ثم تسديدة في الزاوية اليسرى، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل على علي البليهي، فيما رد ماكجري بركلة مقصية بعد لحظات، لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء السعودية وأستراليا خلال تصفيات كأس العالم..