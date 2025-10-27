السر في رغبة زوجته .. هاري كين يتخلى عن حلمه التاريخي في إنجلترا ويقرر الاستمرار مع بايرن ميونخ!

يبقى التساؤل الأكبر هو ما إذا كانت هذه السعادة العائلية كافية لقتل الطموح الفردي الأكبر لدى هاري كين. لا يزال المهاجم الإنجليزي على بُعد 47 هدفًا فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم آلان شيرر كأفضل هداف في تاريخ البريمييرليج (260 هدفًا)، حيث يمتلك كين 213 هدفًا من فترته مع توتنهام. ولطالما ارتبط اسم كين بالعودة "الأخيرة" إلى إنجلترا لمطاردة هذا الإنجاز.

لكن في ميونخ، يبدو أن الإدارة هادئة. المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، قلل من شأن هذه التقارير، مؤكدًا أن كين "كبير بما يكفي لاتخاذ قراراته بنفسه". ومع امتداد عقد كين الحالي حتى عام 2027، حذر النجم السابق ديتمار هامان النادي من التسرع في التجديد، واصفًا أي محاولة لتمديد عقده الآن بـ"الجنون" لوجود 20 شهرًا متبقية.

في الوقت الحالي، يتصدر بايرن البوندسليجا بفارق خمس نقاط، عن لايبزيج الذي يحتل المركز الثاني، ويستعد هاري كين ورفاقه لمواجهة باير ليفركوزن يوم السبت المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ونجح المهاجم الإنجليزي، خلال فترته مع بايرن ميونخ، في فك النحس الذي لازمه لسنوات طويلة وحرمه من التتويج بأي لقب سواء مع توتنهام أو منتخب إنجلترا، ومع الفريق البافاري، اعتلى منصات التتويج في مرتين، عندما فاز بلقب الدوري الألماني موسم 2024-2025، وكأس السوبر الألماني.