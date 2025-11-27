السخرية من بالدي وحساب تشيلسي الرسمي يتهكم على برشلونة.. ليلة ستامفورد بريدج التاريخية لا تمر مرور الكرام!

انطلقت شرارة جديدة من الاحتقان بعد أن رصدت عدسات مواقع التواصل سخرية بعض جماهير تشيلسي من ظهير برشلونة الشاب أليخاندرو بالدي بعد خروجه من الملعب عقب تبديل المدرب هانزي فيلك.

الجماهير التي كانت قريبة من دكة البدلاء استغلت لحظات خروج اللاعب وبدأت بإطلاق تعليقات تهكمية وإشارات مستفزة بالثلاثة، وهو ما أثار غضب مشجعي برشلونة حول العالم وسخرية العديد من جماهير الفرق الأخرى.

حاول فيرمين لوبيز تهدئة بالدي بينما حاول أمن الملعب إثناء جماهير تشيلسي التي كانت قريبة للغاية من دكة بدلاء برشلونة عن الانتقادات التهكمية التي وجهوها للظهير الإسباني الشاب.

أحد مشجعي برشلونة عبر عن الحالة بعد هذه اللقطة، قائلًا عبر منصة "إكس": "مشجعي تشيلسي كانوا يثيرون غضب بالدي عندما تم استبداله، أحتاج إلى آرسنال لإذلال هؤلاء اللاعبين بشدة يوم الأحد".. في إشارة إلى المباراة التي ستجمع كلًا من تشيلسي وآرسنال يوم الأحد لحساب الدوري الإنجليزي 2025-2026.