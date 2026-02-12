السباق على روبرت ليفاندوفسكي يشتد مع دخول أتلتيكو مدريد ضمن أربعة أندية تقدمت بعروض لضم نجم برشلونة

بدأ السباق رسميًا للحصول على خدمات أحد أكثر المهاجمين تهديفًا في أوروبا. مع انتهاء عقد ليفاندوفسكي الحالي مع برشلونة في 30 يونيو، تستعد الأندية من جميع أنحاء العالم لضم المهاجم المخضرم في صفقة انتقال مجانية. وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، تلقى اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا خمسة عروض جادة لمواصلة مسيرته الكروية خارج كاتالونيا.

من بين أكثر الأندية إثارة للاهتمام منافسه في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد. يتمتع فريق دييغو سيميوني بتاريخ حافل في إعادة تأهيل مهاجمي برشلونة السابقين، بعد أن حقق نجاحًا سابقًا مع ديفيد فيا ولويس سواريز وممفيس ديباي. قد تجذب فكرة البقاء في إسبانيا والمنافسة على أعلى مستوى ليفاندوفسكي، إذا اضطر إلى مغادرة البلوغرانا.

ومع ذلك، فإن أتلتيكو مدريد ليس الوحيد. فقد أبدى نادي ميلان الإيطالي العملاق اهتمامه أيضًا، سعيًا منه إلى إضافة قوة هجومية خبيرة إلى صفوفه. وفي مكان أبعد، يراقب نادي فنربخشة التركي العملاق الوضع عن كثب، في حين تظل الدوري السعودي للمحترفين خيارًا مربحًا للمهاجم لينهي مسيرته الكروية براتب ضخم.