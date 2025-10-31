"إن شاء الاتحاد سيحقق الدوري" .. وليد الفراج يسخر من تصريح مفاجئ لطلال حاجي بعد تعادل الرياض مع الأهلي!

أهدر فريق الأهلي السعودي نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد تعادله المخيب أمام ضيفه الرياض بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

ورغم السيطرة الميدانية المطلقة للراقي على مجريات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، إلا أن الفريق اصطدم بتألق حارس مرمى الرياض الذي أنقذ مرماه من فرص محققة من توقيع رياض محرز وإيفان توني، ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي ترجمها إيفان توني بنجاح، مانحًا فريقه هدف التقدم وفرحة كبيرة في المدرجات الجداوية التي اعتقدت أن النقاط الثلاث في الطريق إلى خزائن الفريق.

لكن المفاجأة جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة، حين احتكم الحكم إلى تقنية الفيديو (VAR) ليمنح الرياض ركلة جزاء في الدقيقة (90+11) بعد لمسة يد داخل المنطقة، نفذها توزي بثقة ليمنح فريقه هدف التعادل القاتل ويخطف نقطة ثمينة خارج الديار.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا كبيرًا داخل الملعب، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأهلي زياد الجهني في الدقيقة (102) إثر تدخل قوي في منتصف الميدان، ليكمل الفريق الجداوي المباراة بعشرة لاعبين وسط استياء واضح من الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان على الأداء والتحكيم معًا.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، مواصلًا نزيف النقاط بتعادله الرابع هذا الموسم، ما أثار قلق جماهيره حول تراجع الأداء وفقدان التركيز في الأمتار الأخيرة من المباريات.

في المقابل، رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعد أداء بطولي من لاعبيه، ليحقق واحدة من أبرز نتائجه هذا الموسم ويؤكد صلابته أمام الكبار، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.