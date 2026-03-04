الجميع سيكره الدوري الإنجليزي قريبًا .. ظهور "طريقة الرجبي" دليل على قتل المتعة ورود خوليت ينتظر المزيد من المقاطعين!

أرني سلوت مدرب ليفربول قال مؤخرًا عن غياب المتعة في الدوري الإنجليزي:"معظم المباريات التي أراها في البطولة لا تشعرني بأي استمتاع، ولكن هناك تنافسية وإثارة، وهذا ما يجعل البطولة رائعة".
وأضاف:"بصفتي شخصًا يحب كرة القدم دون الاهتمام بمن سيفوز أو يخسر، أريد الاستمتاع باللعبة أكثر من ذلك، أؤمن بأن هناك فرقًا كبيرًا في المسابقة الآن، كما كان عليه الحال قبل 3 أو 4 سنوات".
وتابع:"لو شاهدت مباراة في الدوري الهولندي، وما زلت أفعل ذلك حتى الآن، ترى أهدافًا تلغى وأخطاء تحتسب على حارس المرمى، ووقتها أرى الفارق الكبير مع البريميرليج، هنا يمكنك ضرب الحارس في وجهه والحكم سيأمر باستمرار اللعب".
وواصل حديثه:"قلبي الكروي لا يحب هذا النوع من كرة القدم، أحيانًا أفكر في برشلونة قبل 10 أو 15 عامًا، كنت أنتظر رؤيتهم كل أسبوع".
الأمر لم يلفت نظر سلوت فقط، النجم الهولندي السابق رود خوليت، قرر التوقف عن متابعة كرة القدم بعدما شاهد آرسنال يتفوق على تشيلسي 2/1، في مباراة جاءت كل أهدافها من ركنيات.
خوليت قال:"لن أشاهد الكرة مرة أخرى، لم أعد أستمتع بها، مواجهة تشيلسي وآرسنال كانت كارثية، اللاعبون كانوا يحاولون الحصول على ركلات ركنية ورميات تماس، جامعي الكرة كانوا مستعدين لتوزيع المناشف على الجميع".
وأوضح:"اللعبة أصبحت سيئة للغاية، سأنتظر عندما يظهر اللاعبون الذين يمكنهم مراوغة الخصوم بكل مهارة من جديد، تمامًا مثل لامين يامال، أفتقد هذه المتعة، الجميع يؤدي وظيفته فقط في الملعب، أين المراوغات والشجاعة؟ الكل يمرر فقط".
وبالتأكيد، بعد ما حدث من إيفرتون وبرينتفورد، يبدو أن خوليت لن يعود إلى مشاهدة كرة القدم والدوري الإنجليزي تحديدًا في أي وقت قريب، ومن المتوقع انضمام المزيد من الأشخاص له في المستقبل.