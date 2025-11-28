حُرم الأسطورة الأرجنتيني من توديع الجماهير في الملعب بكتالونيا عند الإعلان عن رحيل عاطفي عن عمالقة الدوري الإسباني في 2021 بعد انتهاء عقده. ومع عدم قدرة برشلونة على تمويل تمديد العقد في تلك المرحلة بسبب قيود مالية شديدة، غادر ميسي إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر.

واستمرت فترته في العاصمة الفرنسية لمدة عامين، وخلال تلك الفترة، حقق حلم حياته بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين حيث قاد "لا ألبيسيليستي" إلى لقبهم الثالث في قطر. لا توجد إمكانية لعودة ميسي إلى برشلونة بشكل دائم، حيث يواصل مطاردة الحلم الأمريكي في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي. لقد التزم مؤخراً بعقد جديد مدته ثلاث سنوات سيأخذه إلى ما بعد عيد ميلاده الأربعين وعبر موسم 2028 في الولايات المتحدة.

كما نأى برشلونة بنفسه عن خطوة استعارة ميسي في فترة توقف الدوري الأمريكي، حيث قال لابورتا في مقابلة حديثة: "عودة ليو ميسي كلاعب هي شيء غير واقعي ببساطة. في الوقت الحالي، لديه عقد مع إنتر ميامي. النادي يبني مشروعاً للحاضر والمستقبل. الأمر معقد، وإذا عشت في الماضي فبالكاد تتقدم للأمام".

في سياق متصل، سيعود ميسي للعمل مع "الهيرونز" (لقب إنتر ميامي) في 30 نوفمبر الجاري، حيث يواجهون نيويورك سيتي إف سي في نهائي دوري منطقة الشرق، إذ أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على بعد مباراتين فقط من قيادة ميامي لأول لقب لهم في كأس الدوري الأمريكي.