فيديو | احتال على والدته بالذكاء الاصطناعي: "أمامك 24 ساعة وإلا".. أدريانو يهدد نصابًا بشكل علني!

كشفت التقارير الصحفية البرازيلية عبر "UOL" أن والدة مهاجم إنتر السابق تلقت اتصالًا هاتفيًا مريبًا، حيث استخدم المحتال برمجيات متقدمة لتزييف الأصوات، تمكن من خلالها من محاكاة نبرة صوت أدريانو بدقة مذهلة.

استغل المحتال هذه التقنية لإيهام الأم بأن ابنها يتحدث معها بالفعل، مدعيًا أنه قام بتغيير رقم هاتفه وأنه يمر بظرف طارئ يستدعي تحويلًا ماليًا فوريًا.

وتحت وطأة القلق وصوت ابنها الذي بدا حقيقيًا تمامًا، استجابت الوالدة للطلب وقامت بتحويل مبلغ مالي قدره 15 ألف ريال برازيلي، ما يعادل 2400 يورو تقريبًا، إلى حساب مصرفي وهمي، لتكتشف لاحقًا أنها كانت ضحية لعملية نصب إلكتروني استغلت عاطفتها.