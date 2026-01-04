واقعة "القداحة" تفرض نفسها على الديربي .. وإشادة من داخل إسبانيول بجوان جارسيا!

التركيز في الديربي كان منصبًا على صاحب الـ24 عامًا في ظل غضب جمهور إسبانيول الكبير منه، على خلفية إصراره على الرحيل لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي 2025.

حتى أن إدارة إسبانيول اتخذت إجراءات احترازية قبل المباراة، لتأمين جارسيا من أي أعمال شغب محتملة، كتركيب شبكة خاصة وراء المرميين للعزل بينه وبين الجماهير.

ومن جهته، تعامل جارسيا بنضج كبير مع الديربي، إذ لم يقم بأي تصرف استفزازي تجاه جماهير صاحب الأرض، حتى أنه لم يحتفل بأهداف برشلونة في الوقت القاتل، رغم انفجار مقاعد البدلاء بالاحتفالات إلا أنه كان الوحيد الذي حافظ على ثباته الانفعالي احترامًا لمن دعموه يومًا ما.

حتى عندما حاول جمهور إسبانيول استفزازه، وإلقاء قداحة "ولاعة" عليه داخل أرض الملعب، اكتفى جوان جارسيا بحملها بعيدًا عن الملعب، دون أي رد فعل مثير.