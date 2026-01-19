ليلة "الديجا فو" الغريبة: إدوارد ميندي يعيد لقطته ضد سيرجيو أجويرو.. ومسلسل "صوفيا والحذاء" يتكرر مع برشلونة

في كثير من الأحيان.. يتعرض الإنسان لموقف ما في حياته؛ يشعر وكأنه شاهده من قبل، أو حدث معه سابقًا.

هذا الأمر يُعرف باسم "Déjà Vu (ديجا فو)" بالفرنسية، أو "شوهد من قبل" بالعربية؛ حيث يستمر هذا الشعور مع الإنسان لثوانٍ معدودة، ثم يختفي بعد ذلك.

وإذا نظرنا إلى ليلة الثامن عشر من يناير 2026 "الكروية"؛ سنشعُر وكأننا شاهدنا نفس الأحداث التي وقعت في مباراتي "المغرب والسنغال" و"برشلونة ضد مستضيفه ريال سوسييداد"، من قبل.

منتخب المغرب تعرض لواحدة من أكبر الخيبات التي لا تُنسى؛ عندما خسر على أرضه ووسط جماهيره (0-1) أمام السنغال، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

أما برشلونة.. فقد انتهت سلسلة الـ11 انتصارًا متتاليًا في جميع البطولات؛ بسقوطه (1-2) أمام مستضيفه ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور التالية؛ أبرز ملامح ليلة "الديجا فو" الغريبة، في مباراتي المغرب والسنغال ثم برشلونة ضد ريال سوسييداد..