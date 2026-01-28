محذرًا مو من الانتقال إلى الدوري السعودي .. نجم ليفربول السابق: هذا اللاعب سبب معاناة صلاح الحالية!

بعد أن قاد الريدز إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أصبحت علاقة صلاح بالنادي والمدرب آرني سلوت متوترة، بل قال إن النادي "تخلى عنه" بعد أن تركه على مقاعد البدلاء في مباراة التعادل 3-3 ضد ليدز في ديسمبر.

وتزامن تراجع مستواه - سجل خمسة أهداف في 22 مباراة - مع معاناة نادي أنفيلد على أرض الملعب، حيث يحتل فريق سلوت المركز السادس في الدوري.

قدم أسطورة ليفربول ماكاليستر تقييمًا دقيقًا لأسباب معاناة صلاح في تكرار أرقامه الهائلة المعتادة هذا الموسم، مشيرًا إلى انهيار علاقته التخاطرية مع ترنت ألكساندر أرنولد كعامل حاسم.

يقترح اللاعب الدولي الاسكتلندي السابق أن صلاح أصبح معزولًا بعد انتقال الظهير الأيمن إلى ريال مدريد، وفقد الممرر الوحيد الذي كان يفهم حركاته أفضل من أي شخص آخر.

وفي حديثه إلى OLBG، أشار ماكاليستر إلى أن التناغم التكتيكي الفريد بين الاثنين كان محرك هجوم ليفربول لسنوات، ومع رحيل ألكساندر أرنولد عن أنفيلد، الذي كان يمرر الكرات الدقيقة إلى الممرات، تأثر أداء صلاح بشكل حتمي.

وقال: "أعتقد أيضًا أن خسارة ترنت ألكساندر أرنولد كانت أمرًا مهمًا بالنسبة لمو لأن التناغم الذي كان بينهما على الجانب الأيمن، سواء كان مو يتحرك داخل الملعب وترنت يتقدم للأمام وللجانب، فقد اختفى هذا التناغم الصغير. كانا يعرفان أسلوب لعب بعضهما البعض جيدًا. كلما حاول مو الدوران خلف الدفاع والوصول إلى خلف الفرق، كان ترنت هو الشخص الذي يجد له التمريرة. عانى مو من فقدان ترنت، وكان عامًا مليئًا بالتقلبات".