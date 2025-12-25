Abderrazak Hamdallah GFX GOAL ONLYGOAL AR
من أزمة 2019 و"أم الكوارث" في الدوري السعودي إلى انتكاسة ما بعد كأس العرب .. عبدالرزاق حمدالله النجم الذي "تلاحق الخيبات أفراحه"!

"الساطي" والأفراح التي لم تكتمل..

هناك لاعبين يُلقبهم الجمهور بـ"المنحوسين"، هو لفظ جماهيري بحت بالتأكيد .. لكن المقصد منه التعبير عن حالة غير مفهومة يعاني منه فئة من النجوم، تجعل منهم ضحايا خارج المستطيل الأخضر في الكثير من الأوقات، بلغة أكثر فصاحة هي "فئة مبتلاه".

أقرب مثال في أوروبا على ذلك حاليًا يتمثل الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد الذي تلاحقه الإصابات منذ انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد في يونيو 2025، رغم أنه كان نادرًا ما يصاب خلال فترة وجوده مع الريدز.

أما عربيًا فربما هذا المثال يتجسد في المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ النجم الذي يتعرض لانتكاسات غريبة في السنوات الأخيرة كلما أحدث طفرة في مسيرته..

  • انتكاسة ما بعد كأس العرب قطر 2025

    بينما يشم حمدالله أنفاسه مؤخرًا في بلاده "المغرب"، محققًا أول لقب دولي له بالمساهمة بقوة في حصد كأس العرب قطر 2025، ما هي إلا خمسة أيام من هذه الأفراح، حتى أُعلن بشكل رسمي غيابه عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا، على إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الشباب الأخيرة أمام الريان القطري، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال الخليج 2025-2026.

    تلك الإصابة لم تحل كالصاعقة على جماهير الساطي فقط كونه توج بطلًا لكأس العرب 2025 لتوه، إنما أيضًا لأنها أتت بينما أعلن عن فتح صفحة جديدة مع ناديه الشباب ومدربه الإسباني إيمانويل ألغواسيل، وتعهد بقيادة الفريق للعودة بقوة بعد تراجع النتائج في الموسم الجاري.

    نفذ حمدالله وعده بالفعل لبلاده، وسجل هدفين الفوز أمام المنتخب الأردني في نهائي كأس العرب 2025 (3-2) بعدما نزل بديلًا. وكذلك فعل مع الشباب، حيث قاده للتعادل أمام الريان (2-2) – صنع الهدف الأول وسجل الثاني بنفسه – لكن الإصابة أتت لتوقف تلك الأفراح!

    لكنها ليست الانتكاسة الأولى بعد فرح لعبدالرزاق حمدلله..

    عودة للمغرب 2019 > أزمة ورحيل عن المعسكر

    بالرجوع للوراء سبع سنوات تقريبًا، وتحديدًا يونيو 2019، ذاك الشهر الذي شهد عودة عبدالرزاق حمدالله لمعسكرات المنتخب المغربي لأول مرة بعد غياب أربع سنوات.

    وقتها كان يستعد الساطي للمشاركة مع أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2019 تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وكان استدعاؤه مبررًا بقوة، حيث كان وقتها نجمًا للدوري السعودي رفقة النصر.

    لكن فرحة العودة للتمثيل الوطني لم تكتمل .. من حيث لا يحتسب أحد، غادر حمدالله معسكر المغرب عقب مواجهة جامبيا الودية.

    المغادرة قيل تارةً أنها حدثت بعدما رفض زميله فيصل فجر السماح له بسداد ضربة جزاء احتسبت للمغرب أمام جامبيا، وتارةً أخرى يقولون إنها لشعور حمدالله بأنه "منبوذ" من فئة من اللاعبين في المعسكر، والبعض يقول إن تفرقة رينارد في المعاملة بين المحترفين في أوروبا ونظرائهم في الدوريات العربية هي السبب.

    بغض النظر عن السبب الحقيقي، النتيجة النهائية هي أن العودة للتمثيل الوطني لحمدالله في عام 2019 لم تكتمل وانتهت في مهدها!

  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    وسط أفراح المغرب > حمدالله "المُنتقد" الوحيد

    استمرارًا مع الحديث عن الانتكاسات الدولية، فبعد عام 2019، كان الاستدعاء التالي ذاك الخاص بكأس العالم قطر 2022..

    بالأساس حمدالله خرج قبل مونديال قطر معتذرًا عن واقعة الانسحاب من معسكر كأس إفريقيا، معربًا عن رغبته في المشاركة بالحدث العالمي، وبالفعل استجاب وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، له.

    تعلمون ماذا حدث حينها؟ .. على المستوى الجماعي وصل أسود الأطلس لنصف النهائي قبل اختتام المونديال محتلين المركز الرابع، لكن على المستوى الفردي كان حمدالله هو اللاعب الوحيد في وجه سهام الانتقادات على إثر إهداره الكثير من الفرص السهلة خلال 64 دقيقة شارك بها على مدار أربع مباريات، حتى طالب كثيرون بعدم ضمه مرة أخرى.

    تلك الحالة من الهجوم على الساطي من المغاربة دفعته للخروج بشبه اعتذار، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إنستجرام" وقتها: "أعدكم مستقبلًا أن أكون في أفضل حالاتي حال حصلت على الفرصة كاملة".

  • النصر "أم الكوارث"

    بالانتقال للحديث عن مسيرة حمدالله مع الأندية في السنوات السبع الأخيرة، فحدث ولا حرج عن انتكاساته مع النصر بعد موسم "الدوري الاستثنائي" (2018-2019)، حيث فترة ما بعد العام الأول له داخل النادي.

    بعد ذاك الموسم، تعطل تجديد عقد الساطي مع العالمي، حيث ربط الملف باستمرار سعود آل سويلم في رئاسة النادي، لكن الأخير قرر الرحيل.

    على كلٍ تم حل الموقف في الأخير وجُدد العقد لثلاثة مواسم.

    لكن الثلاثة عقود تلك لم تكتمل، وتحول قصة المغربي مع النصر من "النجاح منقطع النظير" بعد سنوات من غياب الفريق عن البطولات، إلى قرار من النادي بفسخ عقده من طرف واحد وإصرار على رحيله في أواخر عام 2021.

    خرج عبدالرزاق من "الباب الصغير" رغم كل ما قدمه للنصر، حتى جمهور النادي انقلب عليه وأصبح هتاف "يا بكاية" هو سلاحهم في أي مواجهة يشارك بها المغربي ضدهم.

  • Al-Ittihad v Al Hilal - Kings Cup Saudi Arabia Semi FinalGetty Images Sport

    بطولات الاتحاد تنتهي بفسخ عقده!

    ومن الرياض حيث النصر إلى جدة معقل الاتحاد، فكحال الأول، ساهم عبدالرزاق حمدالله بقوة في عودة العميد لمنصات التتويج بعد سنوات عجاف.

    الساطي انضم للنمور في شتاء 2022 مجانًا بعد فسخ النادي العاصمي لعقده، وفي أول موسم "كامل" له مع الاتحاد، نجح في المساهمة بقوة في حصد لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي (2022-23)، حيث سجل وقتها 25 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين خلال 31 مباراة في مختلف البطولات.

    لكن "الحلو" لم يكتمل، ورغم أن حمدالله كان صاحب الفضل الأكبر من بين اللاعبين في هذا الإنجاز إلا أن الاتحاد قرر التضحية به في صيف 2024 بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    رحل حمدالله عن الاتحاد بفسخ العقد أيضًا، حيث كان من المفترض أن يبقى داخل النادي ليونيو 2025، بعدما وقع عقدًا جديدًا في شتاء 2023، لكن من أجل بنزيما رحل الساطي!

  • أخيرًا .. حتى "حلو" الهلال لم يكتمل!

    آخر المحطات في الانتكاسات التي تلاحق حمدالله بعد أفراحه، كان ما حدث في كأس العالم للأندية 2025..

    وقتما وافق الشباب على إعارة المهاجم المغربي للهلال، بعدما أصبح الزعيم في حاجة ماسة لمهاجم جديد نظرًا لمعاناة الصربي أليكساندر ميتروفيتش من إصابات متكررة، ووجود بعض التحفظات على مستوى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    ورغم ما كان يعانيه الهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي من غيابات وعدم تأقلم بعد مع خطة المدرب الجديد إلا أنه نجح في شق طريقه بالمونديال حتى وصل لربع النهائي في إنجاز تاريخي جديد بعد احتلال الوصافة في نسخة 2023 من الحدث العالمي.

    وقبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي مونديال 2025، وقع حمدالله عقود انضمام للهلال، لكن فرحته لم تكتمل، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط في المباراة ومعها ودع الفريق البطولة، مهزومًا بثنائية مقابل هدف وحيد، لتكون واحدة من "أقصر الإعارات" في تاريخ كرة القدم.

