كواليس فشل تعاقد الاتحاد مع نجم أولمبيك ليون .. وهذا اللاعب أول تدعيمات الموسم الجديد!

أسرار جديدة عن البيت الاتحادي بعد التتويج بلقب الدوري..

عاش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وجمهوره في كل مكان، ليلة خميس سعيدة؛ بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي 2024-2025؛ بعد الفوز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 32.

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وبعد ساعاتٍ قليلة على التتويج.. بدأت تظهر على الساحة الرياضية السعودية، كواليس "ميركاتو" الفريق الاتحادي؛ سواء في الشتاء الماضي، أو صيف العام الحالي.