شيء يُطبخ خلف الكواليس .. تلميحات لشراكة "سعودية إيطالية" وسط رسالة من سعود عبدالحميد تثير التساؤلات

دوري روشن السعودي أصبح محط أنظار العالم أجمع منذ يناير 2023، وقتما تم الإعلان رسميًا عن تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2027.

أعقب صفقة رونالدو عديد الصفقات من العيار الثقيل، على رأسهم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، السنغالي إدوارد ميندي، الجزائري رياض محرز، البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور وغيرهم.

تلك التحركات قوبلت بهجوم أوروبي في البداية، خوفًا من السيطرة المالية لدوري روشن على نجوم القارة العجوز، لكن مع مرور الأيام وتحقيق الثورة السعودية لبعض النجاحات، تحولت نغمة الهجوم لاحترام.