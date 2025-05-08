بالخبرة والتفاصيل البسيطة! .. الدوري الأوروبي ينتشل مانشستر يونايتد وتوتنهام من "حالة الضياع" بين كبار البريميرليج

قمة إنجليزية مرتقبة في نهائي الدوري الأوروبي..

"قوة الدوري الإنجليزي الممتاز السبب أم هو ضعف الدوري الأوروبي؟!".. هذا أول سؤال من الممكن أن يطرحه أي عاشق للساحرة المستديرة؛ عندما يشاهد طرفي نهائي المسابقة القارية.

نهائي الدوري الأوروبي في نسخته الحالية "2024-2025"؛ من المقرر أن يجمع بين عملاقي إنجلترا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

مانشستر يونايتد أو "الشياطين الحمر" كما يحب لعشاقهم أن يطلقوا عليهم، تأهل إلى نهائي الدوري الأوربي؛ بعد أن تخطى عقبة الفريق الإسباني العنيد أتلتيك بيلباو، في المربع الذهبي.

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وفاز العملاق الإنجليزي (3-0) على بيلباو، في مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، التي أقيمت في إسبانيا الأسبوع الماضي؛ قبل أن يجدد انتصاره "إيابًا" في إنجلترا مساء اليوم الخميس، وبأربعة أهداف مقابل واحد.

أما توتنهام هوتسبير؛ فقد تأهل إلى نهائي البطولة القارية، بعد أن فاز على بودو جليمت النرويجي (5-1)، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب المربع الذهبي.

ذلك يأتي بالتزامن مع معاناة الناديين على المستوى المحلي؛ حيث يحتل الشياطين الحمر "المركز الخامس عشر" برصيد 39 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن السبيرز، صاحب "المركز السادس عشر".

وحسابيًا.. نجا مانشستر يونايتد وتوتنهام من خطر "الهبوط"، قبل 3 جولات فقط من نهاية الدوري الإنجليزي "البريميرليج"؛ إلا أن تواجديهما في هذين المركزين، هو أمر لا يليق أبدًا بتاريخيهما الكبير.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ في الفارق بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بمسابقتي البريميرليج والدوري الأوروبي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025..