افتتاحية الدوري الأوروبي | إريكسن يصعق قلب مانشستر يونايتد .. وإيكاردي يضع أوسيمين في حرج بالغ!

تفينتي ينتزع تعادلًا مستحقًا من أولد ترافورد

لم تخيب بطولة الدوري الأوروبي توقعات الجماهير، وبدأت مرحلة الدوري بإثارة كبيرة بعد مقارعة الفرق الصغيرة للكبار، لتبشر الجماهير بمباريات من العيار الثقيل مثل نظيرتها في دوري الأبطال.

وكانت المفاجأة الكبرى هي خروج الضيف الهولندي تيفينتي أنشخيده بنقطة ثمينة من فم العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، بعد تعادلهما (1-1)، أمس الأربعاء على ملعب أولد ترافورد.

وأصبح إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر في موقف حرج للغاية، إذ ترتفع الأصوات المطالبة برحيله عن مانشستر يونايتد، بسبب ضعف النتائج وتراجع مستوى الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

وفي تركيا، كان جلطة سراي صاحب انتصار مهم على ضيفه باوك اليوناني بنتيجة (3-1)، بينما عاد لاتسيو من أوكرانيا بفوز ثمين على دينامو كييف (3-0) ليتصدر الجدول العام لمرحلة الدوري مؤقتًا.

وحقق بودو/جليمت انتصارًا ثمينًا على بورتو البرتغالي بنتيجة (3-2)، ليؤكد أنه سيكون رقمًا صعبًا في البطولة، بينما سيطر التعادل على مباراة نيس وضيفه ريال سوسيداد (1-1)، ويرصد "GOAL" في السطور التالية أبرز ملامح الجولة الافتتاحية لليوروباليج.