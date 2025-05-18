صراع الكالتشيو | ابن برشلونة يثأر من إنتر .. رسالة إلى باريس سان جيرمان، وما فعله رانييري مع روما لا يقل عن معجزة ليستر!

الحسم يتأجل للجولة الأخيرة..

الإثارة والتشويق عنوان مواجهات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي، فالصراع على اللقب لا يزال جاريًا، وتم تأجيله للجولة الأخيرة، للمرة 29 في تاريخ المسابقة، بين الإنتر الذي تعثر في اللحظات الأخيرة أمام لاتسيو بنتيجة (2-2)، ونابولي الذي كان قريبًا من فقدان الصدارة، بتعادله مع بارما دون أهداف، فضلًا عن حسم روما لمواجهة ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة، ليحافظ على صدارة الكالتشيو، مع تبقي جولة أخيرة، فيما جاء إنتر في الوصافة بـ78 نقطة، ليبقى الحسم في الجولة الأخيرة.

وأحرز إنتر هدفيه عن طريق بيسيك ودومفريس في الدقيقتين 45+2 و79، بينما وقع "البديل" بيدري على ثنائية لاتسيو بالدقيقتين 72 و90 "من علامة الجزاء".

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ماذا حدث في المواجهات الثلاث؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..