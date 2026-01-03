صانع التاريخ يعود "ضيفًا".. جاسبريني يتحدى أتالانتا بقميص روما بعد 9 سنوات من المجد!

لا أحد كان يمكنه أن يتخيل ولو من بعيد في صيف 2016، عندما أصبح جاسبريني المدرب الجديد لأتالانتا، ما الذي كان سيحدث لاحقاً في السنوات التالية. قبل وصول مدرب روما الحالي، كان أتالانتا يعيش مواسم يستمتع فيها بضمان البقاء بهدوء، دون الطموح لشيء أكثر من ذلك.

لكن منذ وصوله، تغيرت مكانة الفريق والنادي كلياً. فجأة، أصبح أتالانتا فريقاً ينافس على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي، محققاً سلسلة من المراكز التي كان من المستحيل التنبؤ بها، والتي أدت لاحقاً إلى اللحظة الأسمى على الإطلاق، وهي الفوز بالدوري الأوروبي في عام 2024. بين التأهل لدوري الأبطال، ونهائيات كأس إيطاليا، والرضا الكبير، جلس جاسبريني على مقاعد البدلاء 439 مرة. وغني عن القول إنه المدرب الذي بقي لأكثر عدد من السنوات في بيرجامو والذي يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات، حيث يحتل المركز الثاني إيمليانو موندونيكو (299 مباراة كمدرب لأتالانتا).