أحمد فرهود

"قائمة الخلود مثل الهلال"! .. نواف بن سعد يسخر من مقترحات بن هاربورج ويثير الجدل بسبب سامي الجابر

ماذا قال رئيس نادي الهلال؟

أثار الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، الجدل بسبب الأسطورة سامي الجابر؛ إلى جانب رده على مقترحات مالك نادي الخلود بن هاربورج، بخصوص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

منتخب السعودية الذي يقوده المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"؛ ومن ثم مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.

    مقترح بن هاربورج لـ"تجهيز" منتخب السعودية  

    رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، اقترح إصدار قرار من القائمين على الرياضة السعودية؛ يلزم أندية المملكة المختلفة، بمنح اللاعبين الدوليين دقائق لعب محددة.

    أيضًا.. طالب هاربورج بإنشاء برنامج إعارات وطني؛ يسمح بانتقال اللاعبين السعوديين المميزين من الأندية ذات القوائم المزدحمة، إلى فرق تعطيهم فرصة خوض المباريات بانتظام.

    واعتبر مالك نادي الخلود أن تنفيذ هذه المقترحات؛ من شأنها أن تساهم في تطوير أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل بطولة كأس العالم 2026.

  • سخرية رئيس نادي الهلال من مقترح بن هاربوج

    ومن ناحيته.. وصف الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، مقترحات رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود؛ بأنها بعيدة تمامًا عن كرة القدم.

    ابن سعد قال في تصريحات مع "بودكاست سقراط"؛ ساخرًا: "تخيلوا نتعاقد مع مدرب عالمي بمبالغ ضخمة؛ ومن ثم نفرض عليه إشراك لاعبين بأعينهم".

    كذلك.. أعرب رئيس الهلال عن اندهاشه من مقترح هاربورج، بخصوص برنامج الإعارات الوطني؛ الذي يسمح بانتقال اللاعبين السعوديين المميزين من الأندية ذات القوائم المزدحمة، إلى فرق تعطيهم فرصة خوض المباريات بانتظام.

    ووجّه ابن سعد رسالة إلى مالك الخلود؛ قائلًا فيها وهو يضحك: "مع احترامي لك.. قائمة ناديك هي نفسها قائمة الهلال وكافة فرق السعودية؛ بحيث يتواجد 25 لاعبًا فقط، من بينهم 10 أجانب".

    وشدد نواف بن سعد على أن قوائم الأندية أصبحت قليلة أساسًا؛ وبالتالي من الصعب التخلي عن أي لاعب، وخاصة الدوليين منهم.

  • نواف بن سعد يثير الجدل بسبب سامي الجابر

    وعلى جانب آخر.. أثار الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد رده على الهجوم الذي يتعرض له الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    واعتبر ابن سعد أن هُناك بعض النقاد، الذين كانوا يمتدحون إنزاجي؛ قبل أن يتولى هو - أي الأمير نواف - رئاسة نادي الهلال، ولكنهم أصبحوا يهاجمونه الآن.

    وتفاعل الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني مع تصريحات ابن سعد؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من يقصد الأمير نواف، بالنقاد الذين كانوا يمتدحون المدرب قبل قدومه، وأصبحوا يهاجمونه بعد تواجده؟.. أنا شخصًا لا أعرف، من لديه علم يزودنا فضلًا!".

    وربط الكثيرون في ردهم على القحطاني، بين تصريحات ابن سعد وأسطورة الهلال سامي الجابر؛ والذي يهاجم إنزاجي بقوة حاليًا، خلال ظهوره في الاستوديهات التحليلية والبرامج المختلفة.

    والعلاقة بين الثنائي متوترة للغاية؛ حيث زعم الجابر أن هُناك أموال اختفت من خزينة الهلال، في أعقاب استلامه رئاسة النادي من الأمير نواف بن سعد عام 2018.

    هذا الأمر دفع ابن سعد لرفع قضية ضد الجابر، بتهمة التشهير به واتهامه بالباطل؛ ليصدر حكم بتغريم أسطورة الهلال، وإلزامه بنشر اعتذار للأمير نواف.

    نادي الخلود تحت ملكية بن هاربورج

    فريق الخلود الأول لكرة القدم يشارك للعام الثاني على التوالي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعدما كان قد نجح في الصعود من دوري يلو للدرجة الأولى، بنهاية موسم 2023-2024.

    وفي أول موسم له بدوري روشن 2024-2025، حافظ الخلود على استمراره في المسابقة نفسها؛ حيث أنهى المنافسات وهو في "المركز التاسع" بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة من 12 انتصارًا و4 تعادلات مقابل 18 هزيمة.

    هذا النجاح في أول مشاركة على الإطلاق في تاريخ الخلود بدوري روشن السعودي؛ دفع رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، للمغامرة بالاستثمار في النادي.

    والآن ومع مرور ثماني جولات من الموسم الجاري بمسابقة دوري روشن السعودي، وتحت ملكية هاربورج؛ يحتل الخلود "المركز العاشر" في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة.

    أبرز تلك الانتصارات كانت أمام الشباب، في الجولة الرابعة من دوري روشن؛ حيث فاز وقتها (2-1).

    فيما يعد الإنجاز الأبرز للخلود؛ هو الوصول لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، حيث سيلاقي نادي الخليج، يوم 28 من نوفمبر الجاري.

     مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.