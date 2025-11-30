لو تحقق طلب بن هاربورج .. رقم صادم يحرم الاتحاد من "لاعبه الـ12" أمام الخلود في كأس الملك!

وتعليقًا على ما ذكره الفراج، قال الناقد الرياضي عماد السالمي، إنه كان يتمنى إقامة المباراة في ملعب الإنماء بجدة، من أجل مصلحة المسابقة، والاتحاد، وحتى الخلود الذي يتمنى أن يلعب في مثل هذا الملعب الكبير، لأن الجماهير رأس مال اللاعب.
في المقابل، خالف الناقد محمد الشيخ، مقولة السالمي، مؤكدًا أن إقامة مواجهة نصف النهائي، في الرسّ، تعد حقًا أصيلًا للخلود.
واستشهد الشيخ بمباريات الدوري الإسباني، بمقولته إنه يتم إقامة المباريات في ملاعب الأندية الصغيرة، من أجل تعزيز الجماهيرية وإعطائها فرصة، مضيفًا إن إقامة مباراة الاتحاد على ملعب الإنماء، ستمثل "هزيمة معنوية" للخلود، قبل أن تكون فنية.
ووصف الشيخ، ما أسفرت عنه قرعة كأس الملك، بأنه بمثابة "فرصة ذهبية" لنادي الخلود، بأن يلعب على أرضه من أجل جماهيره، وأن يقلل من الحضور الجماهيري للاتحاد، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة المعروفة للعميد.
وعلّق وليد الفراج، ساخرًا، على مطالبة الشيخ، بأن يتم تطبيق هذا الأمر على الجميع، وأن يلعب الهلال أمام الخلود في الرسّ أيضًا، فيما تحدث جادًا بأن ملعب الرس لا يتحمل مثل تلك المواجهات الكبيرة.