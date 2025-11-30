Ittihad fansGetty
محمود خالد

لو تحقق طلب بن هاربورج .. رقم صادم يحرم الاتحاد من "لاعبه الـ12" أمام الخلود في كأس الملك!

فرصة ذهبية للخلود لكتابة التاريخ..

أشعل الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، جدلًا واسعًا، برسالته بعد إعلان نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أسفرت عن مواجهة فريقه ضد الاتحاد، في الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل، للمرة الأولى، إلى دور الأربعة من كأس الملك، ليخوض اختبارًا حقيقيًا ضد حامل اللقب.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نتائج قرعة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يشهد الطرف الآخر، مواجهة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.

  • رسالة بن هاربورج بعد قرعة كأس الملك

    ولم يتمهّل بن هاربورج كثيرًا، بعد إعلان نتائج قرعة كأس الملك، حتى خرج ليطالب بإقامة مباراة الخلود والاتحاد، في مدينة الرس، بدلًا من بريدة، مستغلًا القرعة التي أعطت الخلود أفضلية إقامة المباراة على أرضه.

    واستغل بن هاربورج أيضًا، عدم إفصاح الاتحاد السعودي عن ملاعب الدور نصف النهائي، حيث ذكر الحساب الرسمي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بأن المباراتين ستقاما يومي 23 و24 فبراير 2026، فيما سيتم تحديد توقيت المباراة والملاعب في وقت لاحق.

    ونشر بن هاربورج تغريدة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "مباراتنا في أغلى الكؤوس يجب أن تقام في الرسّ، لا يهمني أن مبيعات التذاكر في بريدة، ستعود علينا بالمال أكثر من مبيعات الرس، ولكني أهتم بحماية مجتمع كرة القدم، وهذا ما يجعلني أهتم في أهالي الرس، من حق أهالي الرس أن تقام مباراتهم في أرضهم الحقيقية".

    • إعلان

  • رقم صادم لتذاكر الاتحاد

    ماذا لو تحقق ما طلبه بن هاربورج؟ فإن ذلك يعني بنسبة كبيرة، حرمان الاتحاد، من قوته الجماهيرية، التي تمثل "اللاعب رقم 12" في الفريق، كون العميد يتمتع بشعبيته الجارفة، وجماهيره التي تملأ المدرجات داخل وخارج معقل النمور.

    هذا الأمر كشف عن الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حيث ذكر أن لائحة كأس خادم الحرمين الشريفين، تنصّ على أن يملك صاحب الأرض، نسبة 90% من الحضور الجماهيري في المدرجات، مقابل 10% للضيف، مضيفًا أنه كان يتمنى أن تقام البطولة بمرحلتي الذهاب والإياب.

    وأضاف الفراج، أن الاتحاد السعودي، إن أقام مباراة نصف نهائي كأس الملك، في الرس، كما طلب بن هاربورج، فإن الملعب يضم 3500 مقعد، ما يعني أن نصيب الاتحاد من التذاكر سيكون 350 تذكرة فقط.

    واستبعد الفراج فكرة إقامة المباراة في الرس، كون التذاكر التي ستكون مخصصة لجماهير الاتحاد، "ضئيلة" للغاية، إذا ما تم مقارنتها بالحضور الجماهيري حال تنظيم المواجهة في بريدة.

  • فرصة ذهبية للخلود

    وتعليقًا على ما ذكره الفراج، قال الناقد الرياضي عماد السالمي، إنه كان يتمنى إقامة المباراة في ملعب الإنماء بجدة، من أجل مصلحة المسابقة، والاتحاد، وحتى الخلود الذي يتمنى أن يلعب في مثل هذا الملعب الكبير، لأن الجماهير رأس مال اللاعب.

    في المقابل، خالف الناقد محمد الشيخ، مقولة السالمي، مؤكدًا أن إقامة مواجهة نصف النهائي، في الرسّ، تعد حقًا أصيلًا للخلود.

    واستشهد الشيخ بمباريات الدوري الإسباني، بمقولته إنه يتم إقامة المباريات في ملاعب الأندية الصغيرة، من أجل تعزيز الجماهيرية وإعطائها فرصة، مضيفًا إن إقامة مباراة الاتحاد على ملعب الإنماء، ستمثل "هزيمة معنوية" للخلود، قبل أن تكون فنية.

    ووصف الشيخ، ما أسفرت عنه قرعة كأس الملك، بأنه بمثابة "فرصة ذهبية" لنادي الخلود، بأن يلعب على أرضه من أجل جماهيره، وأن يقلل من الحضور الجماهيري للاتحاد، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة المعروفة للعميد.

    وعلّق وليد الفراج، ساخرًا، على مطالبة الشيخ، بأن يتم تطبيق هذا الأمر على الجميع، وأن يلعب الهلال أمام الخلود في الرسّ أيضًا، فيما تحدث جادًا بأن ملعب الرس لا يتحمل مثل تلك المواجهات الكبيرة.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    جولة النتائج الكبرى

    وكتب الخلود المجد في كأس الملك، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي، بانتصار دراماتيكي على الخليج بنتيجة (4-3)، على ملعب الحزم بالرس.

    الانتصار التاريخي حمل توقيع راميرو إنريكي ومزياني ماوليدا وهتان باهبري وجون باكلي، علمًا بأن الخلود لم يسبق له أن تخطى الدور الأول من كأس الملك، بعد مشاركته في 5 نسخ سابقة، ما بين عامي 1976 و2024.

    وضرب الخلود موعدًا مع الاتحاد، الذي يواصل الزحف مع مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، من أجل الدفاع عن لقبه في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الاتحاد حقق انتصارين من العيار الثقيل، في طريقه بكأس الملك، بعدما تمكن من إقصاء النصر في دور الـ16، بنتيجة (2-1)، ثم حقق فوزًا عريضًا على الشباب بنتيجة (4-1)، بفضل هاتريك النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهدف محمدو دومبيا.

دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الخلود crest
الخلود
الخلود