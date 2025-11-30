لو تحقق طلب بن هاربورج .. رقم صادم يحرم الاتحاد من "لاعبه الـ12" أمام الخلود في كأس الملك!

أشعل الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، جدلًا واسعًا، برسالته بعد إعلان نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أسفرت عن مواجهة فريقه ضد الاتحاد، في الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل، للمرة الأولى، إلى دور الأربعة من كأس الملك، ليخوض اختبارًا حقيقيًا ضد حامل اللقب.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نتائج قرعة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يشهد الطرف الآخر، مواجهة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.