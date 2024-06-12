"من الخراب للعمار وثنائية عصرية بقيادة ميسي الصغير" .. مغامرة إسبانيا دي لا فوينتي في يورو 2024 خارج التوقعات

منتخب إسبانيا "يغير جلده" قبل يورو 2024..

"من يملك الماضي لابد أن يعود يومًا"؛ لذلك على العاشق والمحب لمنتخب إسبانيا، أن لا يفقد الأمل أبدًا، في رؤية نجوم الماتادور، وهم يعتلون منصات التتويج مجددًا.

وعلى الرغم من أن المنتخب الإسباني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، غير مرشح نهائيًا لحصد لقب النسخة الحالية، نظرًا لوجود فرق أخرى، أكثر جاهزية وامتلاكًا للنجوم المؤثرين؛ إلا أنه لا يُمكن استبعاد أصحاب القميص "الأحمر"، من الحسابات نهائيًا.

إسبانيا تتواجد في المجموعة الثانية "الحديدية" ببطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؛ إلى جانب منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

وعلى عكس التوقعات.. توجد بعض المؤشرات، التي قد تجعل "مغامرة" منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، ناجحة للغاية في "يورو 2024"، ولمَ لا تحقيق المفاجأة بإعتلاء منصة التتويج في النهاية؟!

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز هذه المؤشرات التي قد تقود المنتخب الإسباني؛ لتحقيق المجد الأوروبي على الأراضي الألمانية..