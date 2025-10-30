بحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي" عن مصادر مقربة من اللاعب، فإن هالاند يواظب على شرب كوب من الحليب الخام كل صباح، وآخر بعد نهاية التدريب، وهي عادة مرافقة له منذ طفولته.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يرى أن هذه العادة تمنحه شعورًا بالصحة والنشاط، معتبرًا أنها خيار وأسلوب في الحياة أكثر منها خطة تغذية رياضية.

ورغم الجدل الذي أثاره هذا الأمر، أكد المصدر ذاته أن بعض لاعبي مانشستر سيتي الآخرين كانوا يشربون الحليب الخام حتى قبل انضمام هالاند إلى الفريق، دون أن يُعرف عددهم أو مدى انتظامهم في ذلك.

يُعرف الحليب الخام بأنه الحليب الذي لم يخضع لعملية البسترة، أي لم يتم تسخينه للقضاء على البكتيريا الضارة، وفي المملكة المتحدة، تُباع معظم أنواع الحليب مبسترة لتجنب خطر التلوث الغذائي، أما الحليب الخام فيُنتج بطريقة مختلفة، إذ يُعبّأ مباشرة من الحيوان إلى الزجاجة دون أي معالجة.

وهنا تكمن الخطورة. فبحسب هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، قد يحتوي الحليب الخام على بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، ولذلك تحذر الهيئة من تناوله بالنسبة للفئات ذات المناعة الضعيفة مثل الأطفال الصغار، والحوامل، وكبار السن، أو من يعانون من أمراض مزمنة.

تقول نائبة مدير السياسة في الهيئة، ناتاشا سميث: "رغم أن هناك ضوابط صارمة على المنتجين لضمان أعلى معايير النظافة، يبقى من المهم تذكير المستهلكين بأن الحليب الخام يحمل مخاطر محتملة، ولا يُنصح به للفئات الضعيفة صحياً".

تُعد إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية من المناطق التي يُسمح فيها ببيع الحليب الخام، لكن بشروط محددة جدًا، إذ لا يمكن شراؤه من المتاجر أو السوبر ماركت، بل فقط من مزارع مسجلة رسميًا أو أسواق المزارعين أو شاحنات توزيع مرخصة، في المقابل، يُحظر بيعه تمامًا في اسكتلندا.

كما تشترط القوانين أن يأتي الحليب من حيوانات خالية من الأمراض مثل السل، ومن مزارع تخضع للتفتيش مرتين سنويًا. كذلك يجب أن تُكتب تحذيرات صحية واضحة على الزجاجة تُنبه المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي.