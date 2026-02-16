Getty Images
الحكم يواجه إيقافًا طويلًا بسبب فضيحة البطاقة الحمراء في مباراة إنتر وميلان، بينما يستهدف المشجعون عائلته بتهديدات بالقتل
تدخل الشرطة والتهديدات العائلية
وفقًا لتقارير في إيطاليا، قدم لا بينا شكوى رسمية إلى الشرطة بعد تلقيه سلسلة من الرسائل المرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لم تقتصر التهديدات على الحكم نفسه؛ بل استهدفت عائلته أيضًا برسائل مروعة منها "سأطلق عليك النار" و"سأقتلك" و"سنأتي ونجدك، نحن نعرف أين تعيش".
بصفته محامياً محترفاً خارج مجال كرة القدم، سارع لا بينا إلى توثيق الإساءات وطلب الحماية القانونية ضد مرتكبي هذه الأفعال الجبانة.
تعليق محتمل لمسؤول يتعرض لانتقادات شديدة
على أرض الملعب، من المتوقع أن تكون العواقب على الحكم كبيرة. أشار جيانلوكا روكي، مسؤول تعيين الحكام في الاتحاد الإيطالي للحكام (AIA)، إلى ضرورة فرض فترة تهدئة، حيث يواجه لا بينا احتمال تعليق مهامه في الدوري الإيطالي لمدة شهر. ووصف روكي قرار طرد كالولو ببطاقة صفراء ثانية - بسبب سحبه لأليساندرو باستوني - بأنه خطأ "واضح". واعترف بأن فريق التحكيم "يأسف بشدة" للحادث، مشيرًا إلى أن VAR لم يتمكن من التدخل بسبب البروتوكولات الحالية.
وأوضح رئيس AIA أن الحكم "مضطرب" بسبب الخطأ، الذي تفاقم بسبب ما وصفه بـ"التظاهر الواضح" من باستوني. في حين اعتبر البعض داخل هيئة التحكيم أن العودة السريعة إلى الملعب ستساعد لا بينا على "التغلب على الصدمة"، فإن حجم العداء والطبيعة الشخصية للتهديدات يعني أن الابتعاد عن الأضواء لفترة هو الآن النتيجة الأكثر ترجيحًا. ويهدف التعليق إلى السماح للحكم باستعادة رباطة جأشه بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت هجوماً لا مثيل له.
قادة يوفنتوس يعبّرون عن غضبهم
لم يتردد مسؤولو يوفنتوس في تقييمهم للتحكيم مباشرة بعد الخسارة في سان سيرو. التقطت الكاميرات المدير الرياضي جورجيو كيليني إلى جانب الرئيس التنفيذي داميان كومولي وهما يواجهان لا بينا بغضب في النفق بينما كانت الفرق تتجه إلى الاستراحة. استمر التوتر مرتفعًا لفترة طويلة بعد صافرة النهاية، حيث أشار مسؤولو يوفنتوس إلى أن نزاهة المسابقة قد تم تقويضها بسبب مثل هذه الأخطاء البارزة.
وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورت، وجه كيليني انتقادات لاذعة للوضع الحالي في إيطاليا "لا يمكننا التحدث عن كرة القدم بعد ما حدث اليوم. لقد حدث شيء غير مقبول على الإطلاق اليوم. لا يهم ما إذا كان ذلك يحدث لنا أو لغيرنا، ومن المتوقع أن يتغير نظام الفيديو المساعد للحكم (VAR) اعتبارًا من الغد، لأنه من غير المقبول أن تستمر مثل هذه الأخطاء في الحدوث حتى في المباريات الكبيرة مثل هذه.
"لقد كنا نحاول أن نقول منذ بداية الموسم أن مستوى التحكيم لا يرقى إلى مستوى المهمة، وهذا، للأسف، هو المشهد الذي عرضناه على بقية العالم اليوم. لقد حدث هذا للعديد من الفرق هذا الموسم. علينا أن نتغير، لا يمكننا الاستمرار في المماطلة كما نفعل دائمًا في كرة القدم الإيطالية.
"لا أعرف ما إذا كانوا غير مدربين بشكل صحيح، أو غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة، أو أيًا كان السبب، فإن الحقيقة هي أن الحكام لا يرقون إلى مستوى كرة القدم في الدوري الإيطالي".
ليلة محرجة لكرة القدم الإيطالية
وقد ردد داميان كومولي، الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، هذه المشاعر، واصفاً الهزيمة بأنها ليست مجرد خسارة رياضية، بل فشل نظامي. وقال: "لقد خسرنا ثلاث نقاط، لكن كرة القدم الإيطالية خسرت أكثر من ذلك بكثير. ما رأيناه على أرض الملعب كان ظلمًا حقيقيًا. نشعر بالأسف تجاه المشجعين، لأننا لم نتمكن الليلة من المنافسة على قدم المساواة".
لهذا النتيجة آثار هائلة على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يتصدر إنتر المرتبة الأولى بفارق ثماني نقاط، بينما يتذيل يوفنتوس الترتيب بفارق 15 نقطة عن المتصدر. وبغض النظر عن النقاط، أعادت هزيمة ديربي إيطاليا إحياء الجدل حول عدم قدرة تقنية الفيديو المساعد (VAR) على مراجعة البطاقات الصفراء الثانية - وهي قاعدة يقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) يفكر في تغييرها. في الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على سلامة لا بينا، حيث تدين الرابطة التهديدات "الوقحة" التي طغت على أحد أكبر الأحداث في روزنامة كرة القدم الأوروبية.
