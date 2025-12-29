Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

الحزم والرياض | عمر السومة يواصل إحباط عبدالرزاق حمدالله .. لكن أحذر يا عقيد "أنت تضيّع فرص ذهبية للهروب الكبير"

ماذا قدّم السومة في مباراة الحزم والرياض؟ّ!..

ما أجمل الليالي الكروية؛ التي نُشاهد فيها الأساطير، تقدّم مستويات كبيرة فوق أرضية الملعب وتواصل تسجيل الأهداف.

أحد هؤلاء الأساطير؛ السوري عمر السومة الذي ينشط حاليًا في صفوف نادي الحزم، وقد سبق وكتب التاريخ في الملاعب السعودية.

وبالطبع.. أفضل مراحل السومة الكروية، كانت بقميص عملاق جدة الأهلي؛ قبل أن يمثّل نادي العروبة، ثم الحزم حاليًا.

ومع الحزم.. قاد الأسطورة السورية فريقه؛ لتحقيق فوز مهم للغاية على الرياض (2-1)، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الحزم بهدفين متتاليين، عن طريق نواف الحبشي والسومة في الدقيقتين 31 و50؛ قبل أن يقلل الرياض الفارق في الدقيقة 54، بواسطة نجمه مامادو سيلا.

وبذلك.. رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة من 11 مباراة، في "المركز العاشر" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الرياض عند النقطة 8، في "المركز الخامس عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور السومة ضد الرياض مساء يوم الإثنين. 

  • عمر السومة يواصل إحباط عبدالرزاق حمدالله

    واصل الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، توسيع الفارق مع غريمه التاريخي عبدالرزاق حمدالله، هداف نادي الشباب؛ في حرب الأرقام الشخصية، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    السومة سجل هدفًا، في فوز الحزم (2-1) على فريق الرياض الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبهذا الهدف.. عزز الأسطورة السورية من رقمه القياسي، كهداف تاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ برصيد 157 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن حمدالله.

    أرقام السومة وحمدالله في الدوري السعودي للمحترفين:

    * عمر السومة: 157 هدفًا في 206 مباريات.

    * عبدالرزاق حمدالله: 151 هدفًا في 167 مباراة.

    كما وصل السومة إجمالًا، إلى 179 هدفًا "تسجيل وصناعة" في دوري المحترفين؛ وبفارق 4 مساهمات عن حمدالله، الذي يُعاني حاليًا من الإصابة.

  • نقاط مهمة من ظهور عمر السومة ضد الرياض

    وبعيدًا عن لغة الأرقام.. دعونا نُركز على بعض النقاط المهمة، في ظهور الأسطورة السورية عمر السومة مع فريقه الحزم، خلال مواجهة نادي الرياض مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ هي استعادة السومة فاعليته الكبيرة، في تحويل العرضيات إلى أهداف.

    ومن نقاط قوة السومة أساسًا، هي استخدام رأسه داخل منطقة الـ18 للمنافس؛ وهو الأمر الذي فعله ضد الرياض، حيث حوّل عرضية زميله إلى داخل الشباك.

    وقتها.. قفز الأسطورة السورية أعلى من جميع دفاعات المنافس؛ مستعيدًا بذلك واحدة من نقاط قوته، والتي قلت كثيرًا في الفترات الأخيرة.

    أيضًا.. برز عمر السومة في بعض النقاط الأخرى؛ وذلك خلال مباراة الحزم والرياض، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك على أطراف الملعب؛ من أجل فتح المساحات إلى زملائه.

    * ثانيًا: الالتحامات الكثيرة مع لاعبي الفريق المنافس؛ في محاولة لكسب الكرات.

    ومن خلال هذه النقاط؛ تمكن السومة من قيادة فريقه لتحقيق 3 نقاط مهمة للغاية،  في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    عمر السومة يهدر فرص ذهبية لـ"الهروب الكبير" من حمدالله

    ورغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك نقطة سلبية كبيرة تم ملاحظتها في أداء الأسطورة السورية عمر السومة، خلال مباراة الحزم والرياض في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذه السلبية تمثّلت في بعض القرارات المتأخرة من السومة، المُلقب بالعقيد كما يحب لعشاقه أن يطلقوا عليه؛ والتي حرمته من إضافة بعض الأهداف الأخرى، في شباك الرياض.

    مثلًا.. في الشوط الثاني من عمر المباراة؛ تأخر السومة في اتخاذ خطوة للأمام في بعض اللعبات، ما جعل الكرات تمر أمامه.

    الكرات التي مرت أمام السومة داخل منطقة الـ18؛ كانت من الممكن أن تتحوّل بسهولة إلى داخل الشباك، إذا اتخذ الأسطورة السورية قرار التقدم خطوة للأمام مبكرًا.

    وبالتالي.. يواصل السومة إهدار فرص ذهبية؛ من أجل الابتعاد أكثر من مهاجم نادي الشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله، في صراع "الهداف التاريخي" لدوري روشن السعودي للمحترفين.

    مسيرة عمر السومة مع الأندية السعودية بـ"لغة الأرقام"!

    أخيرًا.. يجب أن نُسلط الضوء على أرقام الأسطورة السورية عمر السومة، مع جميع الأندية التي مثّلها في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في مختلف المسابقات، عبر التاريخ.

    ومثّل السومة عملاق جدة الأهلي، لمدة 8 سنوات كاملة من 2014 إلى 2022؛ قبل أن يرتدي قمصان العروبة، ثم الحزم حاليًا.

    أرقام عمر السومة تاريخيًا مع الأندية السعودية التي مثّلها:

    * الأهلي: 195 هدفًا في 245 مباراة.

    * العروبة: 10 أهداف في 16 مباراة.

    * الحزم: 5 أهداف في 12 مباراة

    ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للزيادة؛ إذا واصل السومة مسيرته مع الحزم، أو قرر الانتقال إلى أي فريق سعودي آخر.

