أحمد فرهود

دروس مستفادة من لقاء الحزم: الاتحاد يختار طريق الأهلي.. ويقرر تطبيق "نظرية عبدالرزاق حمدالله" في الدوري

الاتحاد يكتفي بـ"نقطة واحدة" أمام الحزم..

عشاق عملاق جدة نادي الاتحاد، كانوا على موعد مع مباراة رسمية بطابع "ودي"؛ وذلك عندما واجه فريق الحزم الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء.

"أنياب" النمور الاتحادية غابت تمامًا؛ ليكتفي الفريق بالتعادل (1-1) مع الحزم، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدّم الاتحاد بهدف عن طريق نجمه البرتغالي روجر فيرنانديز، في الدقيقة 80 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعادل عبدالعزيز الضويحي للحزم، بعدها بأربع دقائق فقط.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 39، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما جمع الحزم نقطته الـ25، في "المركز الثالث عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد تعادُل الاتحاد مع الحزم، مساء يوم الثلاثاء..

    الاتحاد اختار "طريق الأهلي" للتأهُل القاري

    أظهرت المواجهة ضد نادي الحزم، بما لا يدع مجالًا للشك؛ أن عملاق جدة الاتحاد سيخوض مباريات دوري روشن السعودي المتبقية، باعتبارها "ودية".

    نعم.. نجوم الاتحاد لم يبذلوا أي مجهود يُذكر ضد الحزم؛ كما قام مدربهم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بإراحة أكثر من اسم كبير.

    وتركيز العميد الاتحادي أصبح مُنصبًا بالكامل، على بطولتين خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * دوري أبطال آسيا "النخبة": تأهل الفريق إلى ثمن النهائي.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: تأهل الفريق إلى نصف النهائي.

    أما في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أصبح اللقب مستحيلًا، بينما يبدو أن الاتحاد اختار طريق آخر للمشاركة في البطولات القارية.

    بمعنى.. الاتحاد لم يعد يقاتل حتى لتحسين مركزه في الدوري، لضمان المشاركة القارية الموسم القادم 2026-2027؛ وسيحاول أن يكون ذلك من خلال النخبة الآسيوية، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    مثلًا.. التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، يضمن للاتحاد المشاركة في دوري أبطال آسيا "2"؛ بينما الحصول على لقب النخبة يجعله يُشارك في النسخة القادمة، مثلما حدث مع الأهلي في الموسم الحالي.

    الاتحاد يطبق "نظرية" عبدالرزاق حمدالله

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن نادي الاتحاد سيُطبق "نظرية" هدافه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله؛ والذي يلعب في صفوف فريق الشباب الأول لكرة القدم حاليًا.

    حمدالله صرح مؤخرًا، أن ناديه الشباب؛ سيلعب دورًا كبيرًا في تحديد "هوية بطل" دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويقصد حمدالله أن الشباب، لا يُنافس على أي شيء في الدوري؛ ولكنه تنتظره مباريات مع المُتنافسين المباشرين على اللقب، لذلك نتائجه قد تُحدد المُتوّج في النهاية.

    وهُنا.. سنجد أن الاتحاد الذي خاض مواجهة الحزم، كما ولو كانت "ودية"؛ كان قد قدّم مباراة كبيرة ضد الهلال، في كلاسيكو الجولة 23 من مسابقة الدوري.

    وقتها.. أجبر العميد الاتحادي نظيره الهلالي، على التعادل الإيجابي (1-1)؛ رغم أنه لعب لأكثر من 80 دقيقة، بنقصٍ عددي - بسبب الطرد -.

    تعثُر الهلال أمام الاتحاد؛ أفقده "صدارة" دوري روشن وقتها، لمصلحة الغريم التاريخي النصر.

    ولا يزال ينتظر الاتحاد ديربي كبير ضد الأهلي، يوم 6 مارس القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري؛ حيث أن الراقي طرفًا آخر في الصراع على اللقب، خلال الموسم الحالي.

    وبالتالي.. قد يؤثر الاتحاد على "حظوظ" الفريق الأهلاوي، في لقب دوري روشن السعودي، بالنهاية.

    انتصار شخصي لرامون بلانيس في الاتحاد!

    وبعيدًا عن ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لابد من الإشادة بأداء اثنين من نجوم نادي الاتحاد ضد فريق الحزم الأول لكرة القدم، رغم سوء مستوى الفريق عامة.

    هذا الثنائ؛ هما: متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز.

    وأي مباراة سيتألق فيها دومبيا وفيرنانديز؛ سيكون انتصارًا شخصيًا للإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد.

    بلانيس يتلقى انتقادات عنيفة حاليًا، مع توجيه اتهامات له بأنه لم يدعم الفريق بالشكل المطلوب؛ لذلك فإن نجاح الصفقات "تحت السن" التي اختارها، هو انتصار له كما ذكرنا.

    وصرح المدير الرياضي أنه لم يمتلك المال الكافي، للتعاقد مع أسماء عالمية كبيرة؛ لذلك.. لجأ إلى ضم عدد من الأسماء الشابة تحت السن، والذين يتمتعون بإمكانات فنية رائعة.

    عمر السومة.. ليت الزمان يعود يومًا

    "ليت الزمان يعود يومًا".. هكذا يجب أن نقول عن الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم.

    السومة الذي كان كـ"البعبع" على الاتحاد وجماهيره، في عز تألُقه مع عملاق جدة الآخر الأهلي؛ أصبح "وديعًا" الآن، في مواجهة العميد.

    ولم يقدّم السومة أي شيء مع الحزم ضد الاتحاد، مساء يوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وهذه هي المباراة السادسة على التوالي؛ التي يفشل فيها الأسطورة السورية في هز شباك الاتحاد، بمختلف المسابقات.

    ويعود آخر هدف سجله السومة ضد الاتحاد، إلى يوم 9 أغسطس 2020؛ عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي، وقتها.

    * أرقام السومة ضد الاتحاد عبر تاريخه:

    - مباريات: 17.

    - فوز: 6.

    - تعادل: 6.

    - خسارة: 5.

    - مساهمات تهديفية: 15.

    - أهداف: 13.

    - تمريرات حاسمة: 2.

