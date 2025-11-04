الحذاء الذهبي 2026.. هالاند يستنسخ خطوات مبابي وكرم الفرنسي مع فينيسيوس يضعه في ورطة!

صراع العمالقة ليس مجرد كيليشه يتم تداوله صحفيًا عندما يكون هناك مواجهة كبيرة بين فريقين أو لاعبين، فاليوم يُعاد تجسيد هذه الكلمات كأسوأ كوابيس المدافعين في أوروبا.

بطلا القصة هما كيليان مبابي، أيقونة ريال مدريد الجديدة، وإرلينج هالاند، الماكينة التهديفية لمانشستر سيتي.

المنافسة بينهما لم تعد مجرد تكهنات إعلامية حول من سيخلف ميسي ورونالدو، بل تحولت إلى واقع ملموس ومباشر يُترجم في سباق محموم على جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2025-2026 بحسب تعبير صحيفة "ماركا" في تقرير لها عن الثنائي اليوم.

الموسم لا يزال في بداياته، لكن التحدي تم إطلاقه بالفعل وبأعلى صوت ممكن، ففي الوقت الذي احتفل فيه مبابي بجائزة الحذاء الذهبي التي فاز بها عن موسم 2024-25، أطلق تهديدًا صريحًا بنيته تكرار الإنجاز هذا العام، ومن مانشستر، وصل الرد سريعًا وقاسيًا: إرلينج هالاند قبل التحدي.