يتعامل مع الجن وعلى ريال مدريد خطفه .. ردود الفعل حول أداء أشرف حكيمي مع باريس أمام دورتموند

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه أشرف حكيمي أمام دورتموند في ليلة وداع باريس لدوري أبطال أوروبا؟

ليلة تعيسة قضاها الظهير المغربي أشرف حكيمي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، انتهت بوداعه لدوري أبطال أوروبا على يد بوروسيا دورتموند.

الفريق الألماني نجح في العبور بالفوز بهدف نظيف في الدقيقة 50، سجله ماتس هوملز داخل معقل الفريق الباريسي "حديقة الأمراء"، ضمن إياب نصف النهائي، بعدما كان منتصرًا أيضًا في الذهاب بالنتيجة نفسها.

وشارك حكيمي في المباراة أساسيًا وحتى النهاية، لكنه جعل الجماهير في حيرة من أمرها؛ ففئة تشيد به وتدعمه، وفئة أخرى وهي النسبة الأكبر توجه له الانتقادات القاسية.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا ردود فعل الجماهير حول ما قدمه أسد الأطلس في ليلة وداع باريس للبطولة القارية..