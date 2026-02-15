Getty
"الجميع يخشى" لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، بعد أن حظي المراهق المتميز بمقارنة أخرى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم
صعود يامال السريع إلى القمة
انطلق يامال إلى الساحة عندما منحه برشلونة فرصة الظهور لأول مرة في مسابقة رسمية وهو في سن 15 عامًا فقط. كان من الواضح أن هناك الكثير من الإمكانات التي يمكن استغلالها في لعبه، لكن قلة من الناس كانوا يعرفون ما يمكن توقعه في تلك المرحلة. لم يكن ليكون أول شاب يواجه صعوبات في المستوى الأول.
ومع ذلك، فقد اجتاح الساحة العالمية. وقّع عقدًا مربحًا عند احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، كما ورث القميص رقم 10 الشهير في كامب نو الذي كان يرتديه أسطورة البلوغرانا ميسي بتميز كبير.
تحمل الضغط الذي يجلبه هذا القميص، مع الحفاظ على مستويات فردية رائعة. يبدو أنه سيحقق المزيد من الأرقام القياسية الشخصية في موسم 2025-26.
سجل يامال 18 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه سجل 15 هدفًا بالفعل هذا الموسم. كما سجل 12 تمريرة حاسمة في 31 مباراة، حيث غالبًا ما يلجأ إليه برشلونة بحثًا عن الإلهام.
يامال يُعتبر الفائز المستقبلي بجائزة الكرة الذهبية
بعد أن فاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني وبطولة أوروبا مع ناديه ومنتخب بلاده، أضاف يامال لقب كأس السوبر الإسباني إلى سجل إنجازاته. ولا يزال يطارد لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2026.
احتل المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025، ومن المتوقع أن يفوز بالعديد من الكرات الذهبية في السنوات القادمة، تمامًا مثلما فعل ميسي الذي حطم الأرقام القياسية. لابورت متحمس لرؤية ما سيقدمه يامال في المستقبل.
أصبح الشاب بالفعل أحد أكثر المهاجمين إثارة في العالم، بفضل قدرته على تجاوز خصومه وتسجيل أهداف مذهلة، مما يجعل كل دفاع يواجهه يشعر بالتوتر.
لابورت يشرح سبب خوف المنافسين من يامال
يعترف لابورت بذلك، بعد أن شاهد مهارات يامال عن قرب مع إسبانيا، وقال لـ RMC Sport: "مع الكرة عند قدميه، إنه شيء غير عادي. لا يوجد ظهير أيسر في العالم يمكنه أن يقول 'هيا، راوغني، لنرى إن كنت تستطيع'. الجميع خائفون، الجميع يدافعون بالتراجع، وهذا ما ينتج عنه".
"إنه يشبه إلى حد ما ما كان يعتقده الناس عن ميسي عندما كان يلعب واحد ضد واحد: لنرى أين سيخرج، ماذا سيفعل، هل سيقطع، هل سيتسارع، هل سيتوقف، هل سيتراجع، هل سيسدد من مسافة بعيدة، هل سيمرر الكرة بشكل نظيف إلى زميله".
يسعى يامال إلى إبعاد نفسه عن الجدل الدائر حول ميسي بشكل منتظم، بعد أن تمت مقارنته بالنجم الجنوب أمريكي منذ خروجه من نفس أكاديمية لا ماسيا. يعتقد أن محاكاة الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية سيكون "مستحيلاً".
قال يامال: "أعتقد أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، لكنه يعرف أيضًا أنني لاعب جيد. سيكون هناك احترام متبادل إذا لعبنا ضد بعضنا البعض. إنه يعلم أنني لا أحاول أن أكون مثله، أو أن ألعب مثله، أو أن أرتدي القميص رقم 10 مثله. أريد أن أسير في طريقي الخاص".
ترشيحات للفوز بالكأس مع برشلونة وإسبانيا
يتم إحراز تقدم مذهل في هذا الاتجاه، مع توقعات بمزيد من التقدم في المستقبل. برشلونة وإسبانيا يتطلعان إلى أن يتجنب المراهق أي إصابات غير متوقعة في الأسابيع المقبلة.
إذا وصل إلى نهاية الموسم المحلي في صحة جيدة، فسوف يكون يامال جزءًا من مساعي إسبانيا للفوز بكأس العالم هذا الصيف. كما يأمل لابورت، الذي عاد إلى نادي أتلتيك بعد أن قضى عامين إلى جانب كريستيانو رونالدو في نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، في الانضمام إلى تشكيلة لويس دي لا فوينتي.
