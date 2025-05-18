المدير السابق لأتالانتا وليستر هو المرشح المفضل لمنصب المدير الرياضي في ميلان: خبرة دولية، حس فطري لاكتشاف المواهب، وماضي في مجال اكتشاف المواهب.

يستعد ميلان لفتح صفحة جديدة وبدء مرحلة إدارية وفنية جديدة، ويقوم بذلك من خلال التركيز بشكل حازم على لي كونجيرتون، المدير الرياضي في النادي الأهلي السعودي؛ البالغ من العمر 51 عامًا والذي يتمتع بسيرة ذاتية دولية طويلة.

كان كونجيرتون مسؤولاً عن التطوير الدولي في أتالانتا، وهو الآن المرشح الرئيسي لمنصب المدير الرياضي للروسونيري، وفقاً لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت.

بفضل مسيرته الحافلة التي شارك خلالها في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني والدوري الاسكتلندي والدوري الإيطالي، كان المدير الرياضي السابق لفريق تشيلسي مسؤولاً عن صفقات انتقالات لاعبين مثل لوكمن وإدرسون وهوجلوند، ويتمتع بشبكة واسعة من العلاقات مع الأندية والمديرين على المستوى الأوروبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد أن غادر أتالانتا في فبراير 2024 لخوض تجربة في السعودية مع الأهلي، قد يجلس كونجيرتون على كرسي الإدارة الأكثر سخونة في ميلان، حيث قد يتولى اختيار المدرب الجديد، وعمليات البيع، وتجديد العقود، وعمليات الشراء في الثورة القادمة للروسونيري.